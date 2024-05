Cinco cosas que no sabías sobre el limón

El limón es una fruta muy versátil que se utiliza en la cocina, en la limpieza del hogar e incluso en la belleza. A continuación, te presentamos cinco cosas que probablemente no sabías sobre esta fruta cítrica:

El limón es rico en vitamina C: Seguramente sabías que el limón contiene vitamina C, pero quizás no sabías que una sola fruta puede cubrir el 40% de tus necesidades diarias de esta vitamina. La vitamina C es fundamental para fortalecer el sistema inmunológico y combatir resfriados.

Ayuda a blanquear los dientes: El ácido cítrico del limón puede ayudar a eliminar manchas de los dientes y a blanquearlos de forma natural. Simplemente frota un poco de jugo de limón en tus dientes durante unos minutos y luego enjuágate la boca.

Puede aliviar la acidez estomacal: Aunque parezca contradictorio debido a su acidez, el limón puede ayudar a aliviar la acidez estomacal. Mezclar una cucharadita de jugo de limón en un vaso de agua tibia puede calmar el malestar estomacal.

Es un repelente natural de insectos: El olor del limón es desagradable para muchos insectos, por lo que puedes utilizarlo como un repelente natural. Coloca rodajas de limón en tu hogar o frota el jugo en tu piel para mantener a raya a los mosquitos.