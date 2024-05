Tarot del Colibrí para el 18 de mayo

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Seis de copas:

Nostalgia. Extrañar. Inocencia. Afecto sincero. Recordar.

Carta 2 - Rey de oros:

Poder. Riqueza. Abundancia material. Generosidad. Ambición.

Carta 3 - La muerte:

Fin de un ciclo de vida e inicio de otro. Cambios importantes. Transformaciones por destino.

Mensaje final:

Alguien que se encuentra en una buena posición social y económica, una persona que ha logrado todo lo que en la vida material se ha propuesto, no sé siente feliz. Está persona piensa mucho en el pasado y añora lo que allí tenía. Por la presencia de las copas, lo que antes tenía y ahora no, es amor sincero y verdadero. Podrá tenerlo todo materialmente hablando, pero siente nostalgia por el o los afectos del pasado. Las cartas dicen que llega un gran cambio a la vida de esta persona, un cambio que significará un antes y un después porque lo transformará todo. Ese ciclo de nostalgia llega a su fin, el extrañar a algo o a alguien finaliza, quien sabe también cambie ese lugar de riqueza, comodidad o zona de confort en que se encontraba esa persona. La carta de la muerte dice que quiera o no este alguien, su vida cambiará radicalmente. Hay un final definitivo de algo para empezar una nueva etapa desde cero. Por qué no pensar que lo que suceda será para bien, para que está persona se acerque a su felicidad, ya que según se vió había tristeza y nostalgia. La muerte en el tarot no habla necesariamente de la ida de alguien a otro plano, se refiere en realidad, al final de algo que ya cumplió su ciclo y que no está aportando positivamente a la vida y el bienestar. Hay un fin para dar lugar a lo nuevo. Un morir para renacer.