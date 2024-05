¿Cómo saber si tu gato está gordo?

Ganar peso no tiene que ser negativo, siempre y cuando no se cruce la línea entre lo saludable y lo no saludable. Esto es aplicable tanto a las personas como a nuestros amigos felinos.

Por ello, es esencial monitorear el peso de tu mascota para prevenir problemas de salud futuros. Si te preguntas, "¿Cómo saber si mi gato está gordo?", aquí te orientamos para que puedas responder a esa pregunta.

Síntomas de sobrepeso en gatos

Un gato con sobrepeso puede presentar varios síntomas que indican problemas de peso:

Dificultad para caminar

Falta de energía

Problemas en el aseo personal

Dificultad para respirar

Cambios en su conducta alimentaria

Problemas de salud como enfermedades cardíacas, problemas articulares o diabetes

Causas del sobrepeso u obesidad en gatos

Existen varias razones por las cuales un gato puede ganar peso:

Exceso de alimentos: Golosinas, alimentos muy calóricos o comida casera alta en grasas.

Esterilización: Puede alterar el apetito y reducir las necesidades energéticas del gato en un 20%.

Sedentarismo: Falta de ejercicio o actividad física.

Raza: Algunas razas son más propensas al sobrepeso.

Edad: Los gatos entre 2 y 10 años tienen mayores necesidades energéticas.

Enfermedades endocrinas: Problemas hormonales como el hipotiroidismo.

Consecuencias del sobrepeso en gatos

El sobrepeso puede considerarse una enfermedad y también puede llevar a otras complicaciones:

Diabetes mellitus: Aumenta el riesgo de diabetes tipo 2.

Lipidosis hepática: Problema conocido como hígado graso.

Trastornos articulares y locomotores: Puede causar artrosis o artritis.

Enfermedades de la piel: Problemas de acicalamiento pueden llevar a enfermedades cutáneas.

Enfermedad del tracto urinario inferior: Puede causar cálculos urinarios y cistitis.

Problemas pulmonares: Mayor masa corporal dificulta la respiración.

Problemas cardiovasculares: El corazón trabaja más para bombear sangre.

¿Cómo reconocer si tu gato tiene sobrepeso?

Para identificar si tu gato tiene sobrepeso, sigue estos pasos:

Palpa sus costillas: Debes poder sentirlas fácilmente.

Observa áreas óseas: Hombros, cadera y columna deben ser palpables.

Vista desde arriba: Deberías ver una cintura definida.

Vista de perfil: El abdomen no debe colgar más que el pecho.

¿Cómo evitar el sobrepeso en tu gato?

Para mantener a tu gato en un peso saludable, sigue estos consejos:

Contacta con tu veterinario: Evalúa su salud y crea un plan de pérdida de peso.

Alimentación adecuada: Ajusta las raciones y limita golosinas.

Fomenta la actividad física: Usa juguetes, comederos interactivos y esconde comida para motivarlo.

Crea un espacio complejo: Instala rascadores y objetos que lo incentiven a moverse y explorar.

Mantener el peso de tu gato bajo control es crucial para su bienestar y longevidad. Con estos consejos, podrás asegurarte de que tu felino mantenga un peso saludable y una vida activa.