Los errores más comunes al hacer una lasaña

La lasaña, esa deliciosa comida italiana que combina capas de pasta, salsa de tomate, carne y queso, es uno de los platos favoritos alrededor del mundo. Sin embargo, hay varios errores comunes que se cometen al elaborar una lasaña.

Uno de los errores más frecuentes es no cocinar la pasta antes de armar la lasaña. Muchas personas creen que la pasta se cocinará dentro del horno al hornear la lasaña, pero esto no es correcto. La pasta debe cocerse previamente en agua hirviendo durante unos minutos para que esté al dente antes de ser incorporada a la lasaña.

Otro error común es no escurrir bien la carne antes de agregarla. La carne debe cocinarse por separado y luego escurrirse para eliminar el exceso de grasa, de lo contrario la lasaña quedará aceitosa y poco apetitosa.

Además, es importante recordar que las capas deben estar bien distribuidas y no ser demasiado gruesas, de lo contrario la lasaña quedará desequilibrada y no se cocinará de manera uniforme. También es importante no excederse con la cantidad de salsa y queso, ya que esto puede hacer que quede demasiado pesada y grasosa.