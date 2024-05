Tarot del Colibrí para el 20 de mayo

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - El diablo:

Dependencias. Miedos. Ataduras.Vicios.

Carta 2 - La templanza:

Equilibrio. Armonía. Integración de los opuestos. Guía espiritual. Paz.

Carta 3 - As de oros:

Inicios. Oportunidad. La semilla de un proyecto que comienza a hacerse real.

Mensaje final:

Es necesario superar los miedos, romper con las ataduras que generan dependencias y no permiten el crecimiento personal. El diablo no sólo hace referencia a la maldad propiamente dicha, o a vicios, sino que también puede estar indicando que la persona tiene fuertes miedos o genera vínculos dependientes en sus relaciones, vínculos tóxicos de alguna manera, porque si se depende de otros para llevar adelante la propia vida, no hay espacio para la libertad y la autodeterminación, con lo cual esa relación se vuelve tóxica. Dice el tarot que hay que encontrar el punto de equilibrio, templar la propia personalidad, buscar integrar lo bueno y lo malo que existe en cada persona, lo instintivo con lo espiritual, lo material con lo inmaterial. No sé trata de anular un parte de nosotros, negando o reprimiendo, sino de hacer consciente lo que debemos trabajar en nuestro ser, es decir, elaborar esas oscuridades que nos vuelven esclavos de ellas. En ese trabajo con uno mismo es que reside la posibilidad de comenzar con una vida nueva. Es en ese momento dónde aparecerán las grandes oportunidades y las ideas creativas para empezar a hacer algo que traerá cosas muy buenas en el futuro. En síntesis, si estamos apegados a cosas, personas o situaciones negativas, de algún modo estamos enfermos y necesitamos sanar. Sanar es un propósito con uno mismo. La sanación trae las posibilidades de hacer de nuestra vida algo valioso, no solo para nosotros, sino también para los demás.