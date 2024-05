Tarot del Colibrí para el 22 de mayo

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Nueve de bastos:

Larga lucha. Cansancio. Heridas. Resiliencia

Carta 2 - Siete de espadas:

Traición. Estafa. Engaño. Mentira.

Carta 3 - Cinco de bastos:

Cambio después de un conflicto. Peleas. Tensiones. Competencia.

Mensaje final:

El tarot indica que la persona está atravesando por una etapa muy conflictiva de su vida. Tal vez lleva ya un tiempo enfrentando situaciones complicadas que le están provocando agotamiento y cansancio. Puede que haya sido víctima de traiciones y mentiras y siente que está al límite de sus fuerzas. No hay mucho más que hacer que dejar que pase la tormenta, que como todo, seguramente pasará, eso augura la carta del Nueve de bastos, que si bien habla de una larga lucha que ha dejado a la persona herida y cansada, también anuncia un fin próximo de los conflictos por lo que aconseja a este alguien no rendirse ahora y hacer uso de ese resto de fuerza que queda cuando pensamos que ya no damos más pero sin embargo de algún lado se saca fuerzas para seguir. Es la capacidad de resiliencia que se tiene frente a las adversidades. Ya queda poco en esa lucha. Pronto se recuperará la armonía y la paz.