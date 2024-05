Tarot del Colibrí para el 25 de mayo

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Reina de oros:

Abundancia. Prosperidad. Fertilidad. Energía maternal. Generosidad.

Carta 2 - Dos de espadas:

Decisión. Racionalidad.

Carta 3 - Seis de espadas:



Cambio hacia algo mejor. Momento de transición doloroso. Racionalidad y lógica.

Mensaje final:

Es necesario enfrentar una decisión con plena conciencia racional. Es una elección que debe basarse en una planificación con predominio de la razón, no del corazón. El tarot parece decir que esa decisión llevará a un cambio. Es un momento de transición doloroso porque algo queda atrás, hay que dejar algo: una situación, un modo de vida, relaciones, etc que quedan en el pasado, hay que desapegarse de personas, lugares o cosas con las que se ha convivido mucho tiempo y eso no es fácil para nadie, trae dolor y tristeza. No obstante, no sería aconsejable dejarse dominar por las emociones porque el cambio requiere, como ya se dijo, de una planificación muy racional. Quién se aleja sabe que será beneficioso para ella y los suyos, por eso va tras un sueño de prosperidad y abundancia. La última carta, la reina de oros, es un muy buen augurio para ese sueño que se persigue.