Tarot del Colibrí para el 26 de mayo

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Nueve de oros:

Abundancia en todos los aspectos, especialmente material. Armonía. Equilibrio. Control emocional. Disfrutar de lo que se ha conseguido con esfuerzo.

Carta 2 - Siete de bastos:

Pelea. Autodefensa. Fuerza. Inteligencia. Competencia.

Carta 3 - El emperador:

Poder. Firmeza. Determinación. Limites. Valor. Responsabilidades.

Mensaje final:

El tarot parece decir, que salvo algunas excepciones, la mayor parte de los logros que se obtienen en la vida, no llegan por casualidad o mágicamente, requieren trabajo, cuidado, planificación, inteligencia, capacidad, paciencia y determinación. En el camino hacia el cumplimiento de los sueños, casi siempre de una u otra forma, los obstáculos aparecen. A veces son conflictos con situaciones o personas que se deben enfrentar. Hay que saber que no siempre las intenciones de los demás hacia nosotros son buenas y colaborativas, a veces hay envidia y competencia. La actitud más sana es poner límites claros y defender lo que es nuestro y nos ha costado tanto conseguir. Es necesario delimitar nuestro territorio y no permitir el avasallamiento de quienes se extralimitan. Si con esfuerzo e inteligencia se ha logrado algo valioso que otros envidian y por eso nos atacan, significa que tenemos la autoestima y firmeza suficiente para cuidar de nuestro logro como lo haría un emperador que confía en sus fuerzas para ganar la batalla. No se habla de ejercer violencia, sino de elaborar estrategias inteligentes y decir " no" a quien fuere necesario para defendernos y defender lo que por propio merecimiento poseemos.