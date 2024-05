Tarot del Colibrí para el 27 de mayo

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - As de copas:

Amor. Bondad. Protección divina. Nuevos comienzos. Nuevas relaciones afectivas.

Carta 2 - Cinco de bastos:

Diferencias. Conflictos. Tensiones. Competencia. Malos entendidos.

Carta 3 - Rey de bastos:

Puro fuego. Energía. Poder. Liderazgo. Acción. Visión. Cuidado y protección.

Mensaje final:

El tarot anuncia la llegada del amor. No sólo en relación a una pareja, sino también a las relaciones afectivas en general. Nuevos comienzos en el amor. Es una oportunidad invalorable de sentirse pleno/a emocionalmente. Esa copa de amor bendecida no llega exenta de dificultades y tensiones con un entorno que pone trabas o platea franca oposición a la nueva relación. La persona no debe dejarse llevar por la opinión de los demás, debe proteger y cuidar ese amor verdadero y según predicen las cartas, así lo hará, tomará en sus manos el liderazgo de su vida y hará con determinación lo que deba hacer para vivir el amor. Podrá lidiar adecuadamente con las oposiciones y problemas manteniendo una visión clara y buscando en todo momento soluciones superadoras.