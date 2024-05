Cinco cosas que no sabías sobre el brócoli

El brócoli es una verdura que suele ser un poco controversial, ya que hay quienes lo aman y quienes lo odian. Sin embargo, hay ciertas curiosidades sobre esta verdura que seguramente no conocías. Aquí te presentamos cinco cosas que seguramente te sorprenderán:

Origen en Italia: Aunque el brócoli es muy popular en todo el mundo, su origen se remonta a Italia. Se cree que esta verdura es una variante del repollo silvestre que crece en esa región.

Alto contenido de vitamina C: Aunque comúnmente se asocia a las naranjas como la fuente principal de vitamina C, el brócoli también es una excelente fuente de esta vitamina. En una porción de brócoli se puede encontrar más vitamina C que en una naranja.

Protección contra el cáncer: El brócoli contiene compuestos llamados sulforafano y glucorafanina, los cuales han demostrado tener propiedades anticancerígenas. Estos compuestos ayudan a prevenir el daño celular y promueven la muerte de las células cancerosas.

Puede ser morado: Aunque comúnmente se conoce al brócoli por su color verde, también existe una variante de brócoli morado. Esta variedad, conocida como brócoli morado de Sicilia, es rica en antioxidantes y puede ser una excelente forma de variar la dieta.