Siete errores que están perjudicando a tu árbol de jade

El árbol de jade o Crassula Ovata además de ser muy bello, no necesita muchos cuidados para su crecimiento, y es un excelente imán energético de la abundancia y la buena suerte, lo cual lo hace perfecto para tener en casa.

A pesar de la fortaleza que tiene para vivir, es importante tener ciertos cuidados extras para evitar entorpecer su óptimo desarrollo.

Por eso, aquí te dejamos un listado con los errores que sí o sí debes evitar para cuidar de tu planta de jade correctamente.

Error #1

Regar de más una planta es algo que mucha gente suele hacer y que está muy mal, pero la plantas como la de jade puede resultar letal. Esta solo necesita que su sustrato se mantenga húmedo y solo se suele secar a los dos o tres días después del riego. Así que procura no darle agua de más y mucho menos que esta quede encharcada.

Error #2

La planta de jade pertenece a la familia de las suculentas; sin embargo, no comparte la herencia familiar del gusto por los rayos solares directos porque son muy agresivos para sus hojas y le provoca quemaduras. Entonces, debes mantenerla en un lugar que siempre tenga sombra, pero también que le de luz difusa, como esa esquina de tu recámara en la que seguro pondrías tu computadora para que no la dañe el sol.

Error #3

Al contrario del error anterior, es igual de contraproducente no regar con suficiente agua a tu planta de jade bajo la creencia de que no necesita mucha agua. Para asegurarte de no cometer ninguna de las dos malas prácticas, puedes introducir un palo de madera largo que te permita notar qué tan húmedo está el sustrato debajo de la superficie.

Error #4

Si tienes de mascota un gatito o un perrito, procura no dejar tu planta de jade a su alcance o educarlos para que se mantengan lejos de ella, pues si la ingieren —cosa que probablemente harán por su naturaleza curiosa— les puede provocar diarreas constantes. Además, lucirá bastante dañada con hojas mordisqueadas por estos animalitos juguetones.

Error #5

Hay plantas que tienen un brillo natural más potente que otras, pero eso no significa que las otras no estén saludables, simplemente no está en su naturaleza. La planta de jade es de esas cuyas hojas no tienen un aspecto aceitoso, así, otro error que no debes cometer contra la tuya es aplicarle abrillantadores, pues sólo provocarás que sus hojas comiencen a caerse.

Error #6

La temperatura ideal para las plantas de jade debe estar entre los 13 y 24 °C, por lo que deberás mantener tu hogar dentro de ese rango, y evitar a toda costa que le den directamente corriente de aire muy frías o muy calientes.

Error #7

La Crassula ovata es muy vulnerable a plagas, especialmente de ácaros, cochinillas y moho negro, de modo que necesita que la revises constantemente para asegurarte de no tenga ninguna de estas y sería algo muy malo que la dejes a la deriva cuando una de esas plagas se acerque.