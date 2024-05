Tarot del Colibrí para el 6 de mayo

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Tres de oros:

Trabajo colaborativo. Hacer equipo con otras personas para llevar adelante un trabajo o una tarea en común.

Carta 2 - Sota de copas:

Inicios. Entusiasmo. Pureza. Emociones. Inspiración. Intuición.

Carta 3 - Siete de copas:

Opciones. Fantasías. Imaginación. Sueños. Sorpresa.

Mensaje final:

Se inicia algo, posiblemente un trabajo o un proyecto con mucho entusiasmo y poniendo en ello el corazón. Existe una gran inspiración, una idea que llega de repente a modo de intuición, como llegan a menudo las grandes ideas, como una chispa de luz que a veces pasa desapercibida o queda en un plano imaginativo. No es este el caso. Si se observan las cartas, la Sota de copas, que representa a quién ha tenido esa idea, se verá que está mirando hacia el Tres de oros, no hacia el Siete de copas, esto parece indicar que está persona no dejará su idea en el plano de la sola ilusión, la hará realidad buscando la ayuda de otras personas, tal vez más experimentadas en la tarea en cuestión, no obstante esto no representará un obstáculo, ya que en un equipo las diferencias suman cuando hay buena predisposición y comunicación.