Abejas en el hogar: ¿Por qué entran y qué hacer?

Las abejas son insectos polinizadores esenciales para el ecosistema, pero su presencia en el hogar puede resultar molesta e incluso peligrosa para personas alérgicas. Si te encuentras con abejas entrando a tu casa varias veces al día, es importante comprender las razones y tomar las medidas adecuadas para evitarlo.

¿Por qué las abejas entran a las casas?

Las abejas buscan refugio, alimento y agua, y las viviendas pueden ofrecerles estas condiciones:

Refugio : Las abejas buscan lugares protegidos para descansar y escapar de los depredadores. Las casas, con sus grietas, aleros y rincones, pueden parecerles un refugio ideal.

Alimento : Las abejas se alimentan de néctar y polen, que encuentran en las flores. Las flores del jardín o incluso los restos de comida dulce en la basura pueden atraerlas.

Agua : Las abejas necesitan agua para beber y para regular la temperatura de la colmena. Fuentes de agua como piscinas, bebederos para mascotas o incluso charcos pueden ser un atractivo para ellas.

¿Qué hacer si las abejas entran a tu casa?

Si encuentras abejas en tu casa, no entres en pánico. Lo mejor es mantener la calma y seguir estos pasos:

Identifica la entrada : Observa por dónde entran las abejas para poder sellar la abertura posteriormente.

Evita movimientos bruscos : Las abejas pueden percibir los movimientos bruscos como una amenaza y atacar. Muévete despacio y con cuidado para no molestarlas.

Aleja a las personas y mascotas : Si hay niños o mascotas en la casa, aléjalos del área donde están las abejas para evitar picaduras.

Abre las ventanas : Abre las ventanas para que las abejas puedan salir por su cuenta. Si es posible, hazlo al anochecer, cuando las abejas están menos activas.

Llama a un profesional : Si no puedes controlar la situación por tu cuenta, lo mejor es llamar a un profesional de control de plagas.

Prevención:

Para evitar que las abejas entren a tu casa en primer lugar, puedes tomar algunas medidas preventivas:

Sella las aberturas : Repara cualquier grieta, agujero o hendidura en las paredes, puertas y ventanas por donde puedan entrar las abejas.

Elimina las fuentes de alimento : No dejes comida o bebidas dulces al aire libre. Asegúrate de que los basureros estén bien sellados.

Retira el agua estancada : Elimina cualquier fuente de agua estancada en el jardín, como charcos o bebederos para mascotas sin usar.