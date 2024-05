Tarot del Colibrí para el 8 de mayo

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Reina de espadas:

Claridad mental. Poder de decisión. Honestidad. Justicia. Solidaridad. Independencia.

Carta 2 - El ermitaño:

Soledad. Aislamiento. Introspección. Búsqueda interior. Sabiduría.

Carta 3 - Seis de bastos:

Victoria. Triunfo. Aprendizaje. Reconocimiento social

Mensaje final:

Alguien está haciendo un proceso introspectivo en soledad. Está buscando las respuestas en su interior. Apenas si puede ver, porque sólo tiene un pequeño farol, para iluminar pequeños retazos de si mismo en un proceso de auto descubrimiento. Mira hacia el pasado y es justo lo que debe hacer, porque nadie puede saber quien es en el presente sino escarba en lo que lo hizo ser tal como es hoy. Hay en su pasado una persona que visualiza como con mucho poder y autonomía que tiene una espada en alto, como en actitud de defensa, de marcación de límites fuertes. Es una persona justa y honesta que no levantaría su espada sin motivo, la levanta para cuidarse a sí misma. Quizás el ermitaño está viendo ahora que no ha procedido bien con esa reina de espadas, con o sin intención, la ha lastimado, no ha sabido valorarla o darle el lugar que esa persona merecía. No obstante, quiere una victoria con esa reina. Tal vez ha aprendido y desea acercarse a ella para darle su reconocimiento. Tiene que saber que no será fácil porque la otra persona le ha perdido la confianza y está a la defensiva. Tendrá que trabajar mucho y demostrar con acciones que hay un aprendizaje y un cambio verdadero. De lo contrario, la reina no bajará su espada.