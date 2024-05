Estos son los beneficios de acariciar un perro

Puede que ya conozcas algunas o puede que no, pero existen muchas ventajas de tener una mascota en casa, y en concreto, un perro. ¿Sabías que estos animales son capaces de reducir el estrés o la presión arterial? ¿O que nos ayudan a reforzar nuestro sistema inmunitario y a reducir el sedentarismo?

Reduce el estrés y la ansiedad

¿Sabías que el principal beneficio de acariciar a un perro es que te ayuda a disminuir los niveles de estrés y ansiedad que hay en tu cuerpo? Y no solo a ti sino también a tu mascota, ya que para ellas, el hecho de tener contacto contigo también les relaja y les amansa cuando están intraquilas.

¿Y a esto a qué se debe? A que la frecuencia de nuestras ondas cerebrales asociadas con la disminución de la hormona del estrés (cortisol) aumentan de manera significativa después de haber pasado un rato tocando a un perro, de manera que ayudan a calmarnos y a sentirnos mejor. Esta explicación forma parte del estudio formulado por la psiquiatra Sandra Baker en Virginia (EE.UU.) en el que se demostró que las personas, tanto niños como adultos, que interactúan con animales en general están menos estresadas. En algunos países ya es frecuente encontrar empleados que traen sus mascotas al trabajo y estos están mucho menos estresados que en otros países donde esta actividad no se estila.

Por tanto, acariciar a un perro también puede ayudar a las personas con depresión o ansiedad a mejorar su estado anímico y a sentirse menos nerviosos o apáticos.

Previene los problemas cardíacos

También está demostrado en varios estudios a nivel internacional, como el de la Asociación Americana del Corazón y al hilo del apartado anterior, que otro de los beneficios de acariciar a un perro es que ayuda a reducir el ritmo cardíaco y la presión arterial de las personas que lo hacen.

Y es que el simple hecho de tocar a un perro o hablar con él, hace que te relajes como hemos mencionado anteriormente y además, también baja el ritmo de las pulsaciones de tu corazón. Por eso, a las personas con problemas cardíacos se les aconseja que tengan un perro en casa ya que aparte de aprender a ser más responsables, también se mantienen más activos porque tiene que ir a pasear a su mascota unas cuantas veces al día obligatoriamente, y el ejercicio también es recomendable para las personas que sufren dolencias cardíacas.

Mejora tu sistema inmunitario contra alergias y enfermedades

Otro de los beneficios de tener un perro es que estos te ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico, precisamente porque están siempre llenos de bacterias y gérmenes... ¿Y esto cómo puede ser? Pues porque en un mundo donde todo está "sobredesinfectado" gracias a los productos químicos industriales que nos permiten limpiar en profundidad todo aquello que necesitamos, nos estamos volviendo más vulnerables a contraer alergias o enfermedades por no estar expuestos a estos posibles gérmenes porque, por un lado desinfectan todo pero por otro lado no nos dejan que nuestras defensas se fortalezcan combatiéndolos, y es por eso que nuestras mascotas nos ayudan a hacernos más resistentes e inmunes a estas bacterias que ellos transportan continuamente a nuestro hogar y que nosotros entramos en contacto cuando les acariciamos.

Incluso hay estudios que demuestran que los bebés que se crían en casas dónde hay perros, son menos propensos a desarrollar alergias o asma lo largo de su vida por esto mismo, sobre todo si los bebés han estado en contacto con perros o gatos antes de los 6 meses de vida..

Disminuye el sedentarismo y mejora la socialización

El hecho de tener que sacar a tu animal a pasear mínimo 30 minutos al día porque depende completamente de ti hace que incluso las personas que son menos activas tengan que levantarse del sofá y bajar a la calle a caminar, por eso uno de los beneficios de tener un perro es el aumento de la actividad física. Y mucho mejor si encima realizas algún deporte a su lado.

Al igual que nosotros, mucha gente va al mismo parque o sitio cada día a pasear a su perro y es muy frecuente que siempre veamos las mismas caras y nos encontremos con las mismas personas. Entonces tu perro empieza a jugar con los otros perro y tú te pones a hablar con los respectivos dueños. Por eso, estos animales nos ayudan a ser más sociables y a interactuar con otras personas que no conocemos y a las que no diríamos nada si simplemente nos cruzáramos con ellas. Así muchas personas quedan cada día a la misma hora para pasear a sus perros juntas por ejemplo, o van al parque y se encuentran allí a diario.

Algunos estudios han demostrado que las personas que poseen perros confían más en aquellas que también tienen perros y por eso, son más propensos a establecer un vínculo entre ellas.

Mejora el estado emocional

Por todos es sabido que las personas que tienen perros son más felices que las que no, y es que el acariciar y el tener contacto con estos animales hace que, además de estar más tranquilos, obtengamos cariño, nos sintamos más queridos, liberemos endorfinas y a la vez, vivamos más años.

¿A quién no les gusta ser recibido efusivamente cada día cuando vuelve del trabajo por su perro? Pues a todo el mundo. Por eso incluso se recomienda a las personas que sufren de soledad o depresión, y no tiene por qué ser solamente personas mayores, que sean dueños de un can, porque este ayuda a mejorar su estado emocional ofreciéndoles compañía, un hombro en el que llorar y momentos inolvidables sin pedir nada a cambio.

Ayuda en algunas terapias médicas

Conectado con el apartado anterior está relacionado este otro beneficio de acariciar a un perro, ya que estos animales son muy utilizados en algunas terapias médicas para rehabilitar a pacientes con, por ejemplo, problemas de autismo, de socialización, u otras enfermedades tanto físicas como psicológicas.

Esta terapia es conocida como zooterapia, y más concretamente como caninoterapia, y consiste en tratar a personas con actividades sensoriales en las que intervienen los perros. A estos animales se les llama perros de terapia y también están incluidos los perros guía de las personas ciegas.

¿Cómo acariciar a un perro?

Por último, es importante saber que hay diferentes formas de acariciar a un perro y que dependiendo de cómo lo hagamos, nuestra mascota recibirá un estímulo u otro.

Si acaricias a tu perro de una manera rápida y agitada, esto provocará que tu perro empiece a alterarse y a ponerse nervioso, ya que lo que el estamos transmitiendo en un movimiento brusco, como cuando le felicitamos cuando ha hecho algo muy bien.

En cambio, si acaricias a tu perro de una manera suave y pausada, sobre todo en el lomo, en la tripa o en el pecho, que es donde les gusta más, transmitiremos una sensación de calma y tranquilidad y por tanto, estaremos relajando a nuestra mascota a la vez que nos relajamos también nosotros, como si les hiciéramos un masaje.

Así que como hemos comprobado, no solamente obtenemos beneficios al acariciar a un perro nosotros sino que es un acto recíproco, de tal manera que es recomendable que nos dediquemos a tocar a nuestras mascotas todos los días para que se sientan, al igual que sus dueños, queridas y atendidas.