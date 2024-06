Cinco cosas que no sabías sobre el repollo

El repollo es un vegetal que no solo es delicioso en ensaladas y guisos, sino que también tiene una serie de propiedades y curiosidades que quizás desconocías. Aquí te presentamos cinco cosas que seguramente te sorprenderán:

Alto contenido de vitamina C: El repollo es una excelente fuente de vitamina C, la cual es fundamental para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Solo una taza de repollo picado proporciona aproximadamente el 54% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C.

Beneficios para la salud cardiovascular: El repollo es rico en antioxidantes y compuestos que ayudan a reducir la presión arterial y mejorar la salud del corazón. Estudios han demostrado que consumir repollo de forma regular puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Bajo en calorías: A pesar de su gran cantidad de nutrientes, el repollo es un vegetal bajo en calorías, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan mantener un peso saludable. Una taza de repollo crudo contiene solo alrededor de 22 calorías.

Variedad de colores: Aunque comúnmente asociamos el repollo con su color verde, existen variedades en tonos morados y rojos que también son muy nutritivas. Estas variedades suelen tener un sabor ligeramente más dulce y un mayor contenido de antioxidantes.