Cómo liberar espacio en Google Fotos sin tener que borrar imágenes

Google Fotos se ha convertido en una herramienta esencial para almacenar y organizar nuestras imágenes y videos. Sin embargo, el espacio de almacenamiento gratuito es limitado y, a menudo, como usuarios, nos enfrentamos al dilema de tener que liberar espacio. Afortunadamente, existen varias estrategias para liberar espacio en Google Fotos sin tener que borrar imágenes preciadas. A continuación, presentamos algunos métodos efectivos para optimizar el uso del espacio en nuestra cuenta de Google.

Comprimir imágenes y videos

Una de las maneras más sencillas de liberar espacio es comprimir nuestros archivos. Google Fotos ofrece una opción para convertir tus imágenes y videos a alta calidad en lugar de la calidad original. Esta opción reduce significativamente el tamaño de los archivos sin una pérdida notable de calidad para la mayoría de los usuarios. Para activar esta opción, tenemos que seguir estos pasos:

-Abrir Google Fotos en el dispositivo.

-Ir a Configuración.

-Seleccionar "Copia de seguridad y sincronización".

-Cambiar la opción a "Alta calidad".

Este ajuste puede liberar una cantidad considerable de espacio si tenemos muchos archivos en calidad original.

Utilizar almacenamiento externo

Otra opción efectiva es transferir algunas de nuestras fotos y videos a un dispositivo de almacenamiento externo, como un disco duro portátil o una memoria USB. Esto no solo libera espacio en la cuenta de Google, sino que también proporciona una copia de seguridad adicional de los archivos. Para mayor seguridad, podemos realizar copias de seguridad periódicas en diferentes dispositivos.

Aprovechar servicios de almacenamiento en la nube

Además de Google Fotos, existen otros servicios de almacenamiento en la nube que puedes utilizar para distribuir nuestros archivos y optimizar el uso del espacio. Plataformas como Dropbox, OneDrive, y iCloud ofrecen almacenamiento adicional que puede complementar nuestra cuenta de Google. Subir algunas fotos y videos a estos servicios puede ayudarnos a mantener nuestro espacio en Google Fotos bajo control.

Eliminar archivos duplicados

Con el tiempo, es fácil acumular archivos duplicados sin darnos cuenta. Google Fotos tiene herramientas para identificar y eliminar duplicados, lo que puede liberar espacio significativo. Utiliza aplicaciones de terceros como "Gemini Photos" o "Remo Duplicate Photos Remover" para escanear y eliminar fotos duplicadas de manera eficiente.

Gestionar capturas de pantalla y documentos

Las capturas de pantalla, documentos y otros archivos temporales pueden ocupar mucho espacio sin que nos demos cuenta. En estos casos, es de gran utilidad revisar regularmente la carpeta de capturas de pantalla, y otros directorios donde almacenamos archivos no esenciales, y eliminarlos o moverlos a otro almacenamiento si ya no son necesarios.

Descargar y archivar localmente

Descargar nuestras fotos y videos a un almacenamiento local en nuestra computadora es otra estrategia útil. Podemos utilizar la herramienta de Google Takeout para descargar todos nuestros datos de Google Fotos. Una vez descargados, podemos borrar los archivos de nuestra cuenta de Google Fotos y mantener una copia local en la computadora o en un dispositivo de almacenamiento externo.

Reducir el tamaño de videos

Los videos suelen ocupar mucho más espacio que las fotos. Reducir la resolución de videos largos o aquellos que no requieren alta definición puede ser una alternativa. Existen varias aplicaciones y software de edición que pueden ayudarnos a comprimir videos sin perder demasiada calidad visual.

Comprimir archivos, utilizar almacenamiento externo y en la nube, eliminar duplicados y gestionar archivos no esenciales son algunas de las maneras de optimizar el espacio. Estas prácticas no solo nos ayudarán a mantener nuestra colección de fotos organizada y accesible, sino que también asegurarán que no perdamos ningún recuerdo valioso.