Tarot del Colibrí para el 11 de junio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La emperatriz:

Tierra madre. Nutrir. Fertilidad. Equilibrio emocional. Amor. Generosidad.

Carta 2 - Cuatro de copas:

Apatía. Indiferencia. Obstinación. Negación. Perder oportunidades.

Carta 3 - Dos de bastos:

Elección. Planificación para tomar una decisión. Contemplar un nuevo horizonte.

Mensaje final:

Alguien está en una actitud de mucha pasividad, apatía e indiferencia. Se ha sentado cruzado de brazos y piernas dejando que la vida le pase por el costado. Posiblemente se ha cerrado a sentir emociones, e incluso cuando hasta el mismo cielo le ofrece un amor muy valioso y bendecido, lo deja pasar. Tal vez ha sufrido decepciones afectivas en el pasado y se cierra para no volver a ser lastimado/ a. El tarot dice que esa persona no debería temer, no está bueno no permitirse sentir, aún cuando a veces resultemos lastimados/as, cosa que no siempre será así, siempre es mejor sentir que no sentir nada. La vida plena tiene que ver con sentir. Tanto es así que las cartas aconsejan ponerse de pie y tomar acción, tomar las riendas de la propia vida, quizás se descubra un mundo de posibilidades que ni siquiera se sospechaba que pudiera existir. El modelo a seguir es el de la emperatriz que es pura emoción y amor, claro está en perfecto equilibrio entre el dar y recibir. La emperatriz tiene inteligencia emocional. Deja que las emociones fluyan, pero las controla sabiamente, se acepta y ama a sí misma y por eso también acepta y ama a los demás. Se siente merecedora de ser amada y valorada, pero también considera a los otros merecedores de amor y valoración.