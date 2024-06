Tarot del Colibrí para el 12 de junio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Reina de espadas:

Imparcialidad. Férreo control emocional. Racionalidad.

Carta 2- Nueve de bastos:

Cansancio. Necesidad de descansar. Falta poco para llegar a la meta.

Carta 3 - Diez de copas:

Plenitud emocional y afectiva. Armonía. Amor.

Mensaje final:

Las cartas hablan de alguien que está al borde del agotamiento. Probablemente ha debido dar una dura pelea en el afán por alcanzar un objetivo, una meta que persigue en su vida y que está a un paso de lograr. Pero primero debe hacer una pausa para retomar fuerzas, de lo contrario puede que el agotamiento que siente le juegue una mala pasada y no logre su meta. Tal vez está persona traiga una pelea consigo misma que ya no puede sostener más. Es una fuerte lucha por mantener a raya sus emociones desde lo racional. Quizás la apariencia sea la de alguien frío y un tanto autoritario, así se muestra frente a los demás, sin embargo en su corazón esconde un diez de copas, es decir un ser totalmente emocional y sensible con mucho amor para dar. El tarot aconseja darse una tregua para relajarse y aprovechar ese intervalo para encontrar un equilibrio entre razón y emoción. La armonía se logra cuando ambos aspectos se encuentran balanceados. A partir de ese equilibrio el camino hacia la meta será más liviano.