Tarot del Colibrí para el 13 de junio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - As de copas:

Amor. Emociones. Sentimientos. Nuevo inicio.

Carta 2 - Siete de copas:

Ilusiones. Fantasías. Imaginación. Oportunidades. Elecciones

Carta 3 - Nueve de oros:

Abundancia. Se recogen los frutos del trabajo y el esfuerzo realizado. Logros merecidos.

Mensaje final:

Alguien tiene frente a si muchas opciones que le despiertan las fantasías y la imaginación. Tiene que elegir entre ellas pues no podrá quedarse con todas, además entre esas opciones las hay muy buenas y otras malas. Cómo dice el dicho 'no todo lo que brilla es oro. Todo el tiempo estamos eligiendo y no siempre lo hacemos bien y esto pasa en cualquier aspecto de la vida. Las opciones están representadas por copas, lo que hace pensar que son oportunidades afectivas y/ o emocionales. El tarot aconseja guiarse por el corazón, seguir el camino del amor sincero. Elegir con los pies en la tierra y ver más allá de las apariencias. Una vez hecha la elección habrá que cuidar amorosamente de aquello que se ha elegido. Es un cuidado de todos los días, de los pequeños detalles. Para que el jardín florezca necesita que se trabaje en él con amor cotidianamente. Así se podrá disfrutar de la bendición de verlo florecido, ya sea una relación de pareja, una amistad, un trabajo o un estudio, todo requiere esfuerzo, amor y dedicación.