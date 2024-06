Tarot del Colibrí para el 14 de junio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Cuatro de bastos:

Celebración. Festejos. Armonía. Estabilidad. Armonía. Unión

Carta 2 - Cuatro de copas:

Apatía. Indiferencia. Estancamiento.

Carta 3 - Siete de espadas:

Traición. Mentiras. Negación.

Mensaje final:

Las cartas dicen que alguien ha dejado atrás una vida llena de alegría, unión y estabilidad. Hay un gran aprendizaje por hacer porque son sus comportamientos erróneos los que han llevado a esta persona a perder algo muy valioso. Es preciso tomar conciencia de ello y no pensar que ha sido culpa de los demás, del destino o de su mala suerte encontrarse ahora sola, decepcionada y apática. Tal vez arrastre esa actitud hace tiempo dejando pasar oportunidades hermosas de cariño y afecto y no poniendo nada de su parte. Incluso está persona puede haber mentido, traicionado o evadido tomar responsabilidades, no ha tenido el valor de dar la cara para remediar sus equivocaciones. Así están las cosas, no ha dado nada o casi nada bueno de si y los demás se han retirado cansados de sus actitudes. Por el momento no ha tomado conciencia y sigue empecinada en repetir patrones de comportamientos poco saludables. Todo en el universo busca la armonía, el equilibrio entre el dar y recibir, como cuando respiramos y hacemos un doble movimiento de inspirar y exhalar, también en las relaciones tiene que darse ese balance, de lo contrario la relación se destruye. Ese es el aprendizaje que nos muestra la vida a cada paso. Dice una canción " uno da lo que recibe, luego recibe lo que da... "