¿Por qué siempre tengo hambre? Descubre las razones

Puede haber alguna razón médica detrás del constante deseo de tener siempre hambre . Obviamente, si tienes hambre cuando se acerca el almuerzo o la cena, es completamente normal. Sin embargo, si el deseo de comer es constante, puede haber varias razones para ello. Además, comer siempre puede conducir a diversos problemas de salud. Descubre entonces las sorprendentes razones médicas por las que siempre tienes hambre.

Razones médicas para tener hambre

Las ganas de comer pueden convertirse en un peligro para la salud porque si tienes hambre, el antojo no lleva a querer comer una ensalada o una fruta, pero sí hace que te lances de cabeza a esa comida chatarra que conviene evitar. Las razones médicas por las que siempre tienes hambre son:

Depresión

Estrés

Hipotiroidismo

Obesidad

Hipoglucemia

Diabetes

Menstruación

Medicamentos

Deshidratación

Insomnio

Averigüemos en detalle por qué las razones médicas enumeradas anteriormente, como efecto secundario, siempre le dan hambre.

Depresión

Una de las razones por las que siempre tienes hambre podría ser el estado de ánimo. Comer puede ser un mecanismo de afrontamiento para las personas con depresión o ansiedad. En parte, podría deberse a que no tienen suficiente serotonina, la hormona que te hace sentir bien, y comer alimentos reconfortantes como la pasta y el pan puede elevar sus niveles. Pero este mecanismo de afrontamiento podría resultar contraproducente y empeorar el estado de ánimo. Según la Academia Estadounidense de Médicos de Familia , las personas que no comen una dieta saludable tienen más probabilidades de tener síntomas de depresión.

Estrés

La hormona del estrés, el cortisol , inunda el cuerpo, convenciéndolo de comer aunque no necesite calorías físicamente. No es por necesidad, pero el cortisol le dice al cerebro que no estás lleno. Es por eso que el estrés lleva a las personas a comer en exceso. Pero hay formas más saludables de lidiar con el estrés. Hay muchas formas de manejar el estrés, pero una de las más efectivas es a través de la respiración .

Hipertiroidismo

Si siempre tiene hambre y comes más de lo habitual, pero continúas perdiendo kilos, es posible que su glándula tiroides esté produciendo demasiadas hormonas, lo que provoca que el cuerpo se sobresalte. La glándula tiroides está involucrada en la sensación de saciedad, por lo que si está hiperactiva puede ser más difícil satisfacer los antojos. Compruebe si el hambre va acompañada de cansancio, mal humor, uñas quebradizas o caída del cabello, ya que todos estos son signos de hipertiroidismo.

Obesidad

Comer en exceso puede conducir al aumento de peso , pero en un círculo vicioso, la obesidad en sí misma también puede hacer que tengas hambre todo el tiempo. El exceso de grasa puede hacer que los niveles de insulina se disparen, lo que provoca que el apetito aumente en respuesta. Además, las células grasas hacen que el cuerpo sea menos sensible a la hormona de la saciedad, la leptina.

Hipoglucemia

Una caída en el nivel de azúcar en la sangre puede deberse a una variedad de causas, desde saltarse comidas hasta problemas pancreáticos. Pero el resultado es el mismo: una barriga hinchada mientras el cuerpo exige aún más energía. El cuerpo produce hambre como una señal al cerebro para comer más alimentos para tener suficiente glucosa en sangre para entrar en las células.

Diabetes

Tanto la diabetes tipo 1 como la tipo 2 alteran los niveles de azúcar, lo que puede crear un ciclo de hambre cuando se trata de recuperar el nivel de azúcar en la sangre. Un nivel bajo de azúcar en la sangre desencadena el apetito, pero exagerar puede empeorar los antojos. Sucede que las personas comen en exceso y alcanzan niveles de azúcar demasiado altos, que no pueden saciar.

Menstruación

Los cambios hormonales durante el ciclo menstrual podrían llevar a comer cualquier cosa. Pero también se necesitan más calorías para satisfacer las demandas adicionales de su cuerpo en esa época del mes. Es un estado de alta energía para el cuerpo, por lo que las mujeres tienden a sentirse cansadas y deshidratadas. En cualquier tipo de estado de alta energía, el cuerpo requiere físicamente más calorías.

Medicamentos

El aumento del apetito es un efecto secundario de algunos medicamentos, incluidos los antidepresivos, los esteroides para afecciones como las alergias o el lupus y los medicamentos antiepilépticos. No dejes de tomar tus medicamentos, pídele a tu médico que cambie la receta. Cada medicamento que tomas es una sustancia química que ingresa a tu cuerpo.

Deshidratación

Tener hambre podría ser una mala interpretación de la demanda de agua del cuerpo . Cuando estás deshidratado, antes de tener sed física, sientes hambre y la gente suele equivocarse. Trata de preferir el agua simple a las bebidas azucaradas, lo que puede hacer que tu cerebro piense que siempre tienes hambre, a pesar de las calorías adicionales que bebes.

Insomnio

Sin las siete u ocho horas recomendadas de sueño cada noche, el cuerpo tendrá más dificultades para regular las hormonas que controlan los niveles de hambre al despertar. La hormona del hambre , la grelina , se dispara, haciéndote desear comer, incluso cuando tu cuerpo no necesita calorías. Todos los días te levantas y tienes necesidades metabólicas. Es una forma de estrés cuando te privas del sueño y provocas una desregulación hormonal.