Consulta el horóscopo chino del lunes 17 de junio

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23

Piensa en tu futuro y en lo que quieres hacer con tu vida. No te preocupes tanto por la aprobación de los demás y haz lo que de verdad quieras hacer, pensando solo en ti.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

Te centrarás más en tu relación. Pensarás en algo más serio que una relación pasajera, te darás cuenta de tus verdaderos sentimientos.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Haz lo que realmente te gusta hacer y piensa más en ti, deja de hacer cosas pensando solo en la felicidad de los demás.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

No tendrás problemas con el dinero. En los negocios se frío y no tengas ningún descuido, no te creas todo lo que te venden.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Intenta no ser tan terco y tendrás un día muy bueno; podrás aprender mucho y sentirte realizado en todos los aspectos.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Si no tienes pareja ha llegado el momento que todo puede cambiar y debes probar una relación para saber si es lo que realmente quieres.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Organízate y ten un control de tus cuentas, no gastes más de lo necesario y olvídate de lujos que no necesitas.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Asume más riesgo en los negocios, para ganar hay que perder, si te va mal aprenderás de tus errores y tendrás experiencia para la siguiente vez.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Puedes ser muy egocéntrico y tiendes a encerrarte en ti mismo. Aprende a compartir y comprobarás que, cuanto más das, más recibes.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Intenta no ser tan exagerado, sé prudente y guárdate para ti tus victorias para evitar posibles envidias. Vas a aprovechar todas las oportunidades y tener éxito en todo lo que realices.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

Aunque tengas dinero intenta ahorrar para otras épocas en que lo necesites. Pensarás en comprarte algún capricho que llevas tiempo queriendo hacerlo.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

La experiencia es un grado, por eso no te arrepientas o te sientas mal si has cometido un error y aprende de ellos. No pierdas la confianza en ti mismo, pues lograrás el éxito que anhelas.