¿Por qué mi gato me sigue a todos lados?

Si eres un orgulloso dueño de un felino, seguro que alguna vez te has preguntado por qué tu gato te sigue a todas partes. Es habitual que quienes tienen un buen vínculo con su gato empiecen a observar a su mejor amigo detrás de la casa, sin importar si van a su habitación, a la cocina ¡e incluso los gatos te siguen al baño!

En principio este comportamiento parece extraño, debido a la creencia generalizada de que los gatos son seres más independientes que no disfrutan estar con los humanos, pero en este artículo descubrirás que esto es completamente falso.

¿Por qué mi gato me sigue a todas partes?

Tu eres su base segura

Cuando son cachorros, los gatitos siguen a su madre a todas partes, de esta forma aprenden todo de ella y al mismo tiempo se sienten mucho más seguros. Muchos dueños, y aunque el gato es adulto, mantienen una relación paterno-filial con él, cuidandolo cómo lo cuidaría una madre: alimentándolo, limpiando su caja, motivándolo a jugar y ofreciéndole cariño.

Precisamente por eso, no es raro que tu gato te siga a todas partes. Al estar lejos de su madre y hermanos, el gato necesita una base segura en la que apoyarse y ese eres tú. Debe saber que estará protegido y todas sus necesidades estarán cubiertas. Esto, por supuesto, lo recompensará con su amor incondicional y compañía.

Le entretiene ver

Es muy común que los gatos de interior se aburran fácilmente al no poder realizar las típicas actividades de exploración y caza con las que se entretiene la mayoría de los felinos. Por tanto, cuando el gato se sienta muy aburrido puede encontrar en la tarea de seguirte un gran estímulo.

Además, si pasas muchas horas al día fuera de casa es muy probable que cuando regreses lo que más quiere tu gato sea contigo, aunque eso signifique seguirte a todas partes. Si crees que muestra varios síntomas de un gato aburrido, no lo dudes y empieza a pasar más tiempo con él.

Está patrullando en su territorio

En la naturaleza, parte de la actividad diaria de los gatos es recorrer los espacios que consideran su territorio, tanto para difundir su olor como para ahuyentar a posibles intrusos. Si observas que roza constantemente contra los muebles e incluso contra ti, sin duda tu gato está patrullando y marcando la zona.

Al estar en una casa o apartamento cerrado, el gato no puede realizar el mismo comportamiento que lo haría en la naturaleza, pero tu ir y venir por la casa puede sugerir que también vigiles el territorio, para luego decidir acompañarte en tu tarea. Y por si fuera poco, los gatos son animales de rutina, así que si se acostumbran a perseguirte, es probable que continúen.

Necesita tu ayuda

Comúnmente los gatos prefieren esconderse cuando sienten alguna molestia o dolor, adoptando una actitud silenciosa y hostil si intentas acercarte. Sin embargo, algunos felinos hacen lo contrario, se acercan a ti con maullidos insistentes si algo los aflige, sienten que puedes ayudarlos.

De la misma forma, en ocasiones los gatos callejeros persiguen a extraños, sobre todo si ya tienen gatos en casa. Tal vez algo en el olor les diga que estarán bien contigo y que pueden ser parte de tu “colonia”. O tal vez solo quieran algo de comida, agua o una simple caricia. Los gatos sin hogar sufren mucho en las calles, sin nadie que los cuide y expuestos al frío, el hambre y las personas sin escrúpulos que intentan hacerles daño.

Está jugando a perseguirte

El tiempo de juego es muy importante para los gatos, sobre todo si se trata de perseguir y atrapar presas. Un gato en libertad es capaz de cazar varias presas al día, no necesariamente para alimentarse de ellas sino por diversión y porque eso lo dicta el instinto cazador.

Por supuesto, esta situación cambia cuando tienes un gato que no tiene acceso al exterior, pero el felino aún requiere estimulación que incluye persecución, porque este instinto no se anula aunque se cubran todas sus necesidades.

Por esta razón, es común que un gato que no tiene los estímulos para liberar esa energía intente cazar los pájaros que se acerquen a la ventana o perseguirte por la casa, e incluso acecharte desde algún rincón, esperando a que pases para "atacar" tus piernas, por ejemplo. De esta forma no solo obedece a su instinto, sino que también se divierte contigo.

Si eres de las personas que prefieren que tu gato no les sorprenda de forma inesperada, te recomendamos adquirir diferentes juguetes que puedes perseguir para pasar largas horas con él haciéndolo disfrutar.

¡Le encanta estar contigo!

Al contrario de lo que se cree, al gato realmente le gusta pasar tiempo con su familia humana, ellos te llenan de amor, cariño y mimos, ¿quién puede ser indiferente a todo esto? Con los años, los gatos son cada vez más sociables.

Tiene ansiedad por separación

Un gato que sigue a su dueño a todos lados puede estar experimentando algo que va más allá del afecto o la necesidad: es posible que sea un felino con ansiedad por separación.

Cuando un gato sufre este problema, a menudo la tendencia a seguir al dueño a todas partes viene acompañada de una vocalización exagerada, comportamientos destructivos o un acicalamiento excesivo, hasta el punto de causarse heridas. Si todo esto te suena familiar, puede que el problema sea que tu gato es tan dependiente que no soporta pasar tiempo sin ti.

La ansiedad por separación hace sufrir mucho a los gatos, pero puede solucionarse con adiestramiento, tiempo y paciencia. Te recomendamos consultar con tu veterinario o con un experto en comportamiento felino para determinar cuál es la mejor forma de ayudar a tu gato.

Te sigue porque te considera su madre y actúa como un cachorro

Ciertas teorías sobre el comportamiento felino sugieren que, así como los perros consideran a los humanos parte de su manada, el gato encuentra en su dueño a una segunda madre.

De esta forma, el gato vive una especie de infancia prolongada que, en ciertos casos, puede llevar a que algunos comportamientos adquiridos durante la etapa de cachorro se mantengan durante mucho tiempo.

Así pues, si tu gato te sigue a todas partes puede que se deba a que es lo que se acostumbró a hacer con su madre durante sus primeros meses de vida. Te ve como a una madre protectora, que le aporta seguridad, y hace lo que haría cualquier cachorro: seguirte allá a donde vayas.

Tu gato considera que le perteneces

Puede no ser la razón más habitual por la que un gato te sigue a todos lados, pero a vece pasa: si tu felino es especialmente posesivo, quizás considere que en cierta forma eres de su propiedad y esté intentando marcarte.

Puedes sospechar que esto es lo que le sucede a tu gato si, además de seguirte, adopta otros comportamientos como amasarte regularmente, bufar a los otros gatos de la casa, morderte el pelo (aunque esto puede tener varios significados) o frotarse contra ti con la mejilla, el mentón o los bigotes, donde posee una serie de glándulas odoríferas.

Por qué mi gato me persigue al baño

En ocasiones, el gato sigue incansablemente a su dueño incluso hasta en el momento de ir al baño, lo que puede resultar un poco desconcertante.

Por supuesto, es posible que tu gato entre contigo al baño por alguno de los motivos que hemos expuesto en el anterior apartado. Pero, si la conducta se repite una y otra vez, puede ser indicativo de que el gato quiere o espera algo en esa estancia de la casa en concreto.

Estos tres tres posibles motivos por los que el gato siempre se mete contigo en el baño:

Quiere que le des agua de la canilla. Es algo que, por cierto, nunca deberías hacer, ya que si le acostumbras a beber de la canilla puede que después se niegue a usar el bebedero.

Tiene calor. El baño suele ser una de las estancias más frescas de la casa, y el suelo y las paredes de azulejos resultan especialmente placenteros para un gato acalorado.

Es un territorio inexplorado. Si normalmente no sueles dejar que el gato entre en el baño, puede que tenga curiosidad y quiera aprovechar tus visitas para examinar a fondo esa estancia.

Por qué mi gato duerme conmigo

Si tu minino suele elegirte como compañero para dormir, puedes estar contento: en animales tan territoriales como los gatos, esa es una clara señal de afecto y confianza. De hecho, lo que sucede en esa situación es más bien... que tu gato te permite dormir con él.

Además, al dormir junto a ti el gato puede disfrutar del rincón más mullido, confortable y cálido de la casa.

Por qué mi gato me mira fijamente

Otro de los comportamientos más curiosos (y algo inquietantes) de los gatos es el de quedarse mirando fijamente a su dueño durante largo rato. Sin embargo, no debes preocuparte si tu gato a menudo se te queda mirando a los ojos e incluso acerca su cara a la tuya. Ni te vigila ni pretende desafiarte (como quizás pensarías si fuera un perro).

Al contrario: las miradas fijas acompañadas de parpadeos lentos y suaves son, de hecho, una de las señales de afecto habituales de los gatos. Significan que el animal se siente relajado y a gusto.

Por qué mi gato me persigue maullando

Algunos gatos no solo solo siguen a su dueño a todos lados, sino que además lo hacen sin dejar de maullar. Como hemos explicado antes, esto puede significar que el gato no se siente bien o que quiere algo (comida, agua, atención, etc.).

Cabe mencionar que también es un comportamiento que se ve con frecuencia en las hembras en celo, y puede que sea tu caso si compruebas que tu gata no esterilizada lo hace no todos los días, pero sí de forma recurrente.