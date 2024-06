Tarot del Colibrí para el 23 de junio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Ocho de copas:

Irse. Dejar algo atrás. Retirarse dejando muchos sentimientos.

Carta 2 - Paje de copas:

Inicio. Algo comienza desde el corazón. Entusiasmo. Inocencia

Carta 3 - Rey de oros:

Poder. Riqueza. Abundancia. Disciplina. Paternalismo

Mensaje final:

Alguien se ha retirado de un lugar, una situación, una relación, donde existían muchos sentimientos y emociones. Quizás esta persona fue tras un sueño material, tras una meta que le permitiera tener riqueza, status, poder, bienes materiales. Las cartas muestran a un rey de oros por lo que se podría inferir que alcanzó, o muy pronto alcanzará su objetivo, sin embargo, está persona no se siente feliz, por eso quiere un nuevo inicio desde el corazón, ahora quiere dejarse llevar por sus sentimientos y tal vez esté pensando en regresar a ese lugar lleno de amor que abandonó. Quizás esté aburrido, sobre exigido, rodeado de personas interesadas y quiera volver a sentir entusiasmo, inocencia, y amor desinteresado como el que tenía. El tarot no dice como terminará está historia, muy probablemente este alguien tendrá que buscar las respuestas en su interior para saber que es lo que realmente quiere para su vida, a lo mejor pueda encontrar un equilibrio, la solución no tiene porqué ser abandonar una cosa para tomar la otra, solo se trata de equilibrar y de armonizar nuestros deseos.