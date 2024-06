Tarot del colibrí para el 28 de junio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

El tarot habla de una persona que toma acción para alcanzar una meta, un objetivo, un sueño. Dicen las cartas que ese objetivo puede estar relacionado con llevar adelante un proyecto de trabajo, aunque también podría tener que ver con construir una relación. Sin embargo, la carta de El labrador parece reafirmar la primera opción, la de alguien que quiere realizarse en lo laboral y que hará todo lo posible para alcanzar su sueño. Aquí valdría aplicar el dicho: " Recogerás tu siembra", lo que significa que lo que hay por delante es mucho trabajo, esfuerzo, paciencia, dedicación y planificación, además de la disponibilidad para aprender. Está persona posee todas estas cualidades y cuenta con protección espiritual. La planificación y el estar atenta, la ayudará a lidiar con lo inesperado, que a veces es el empujón que se necesitaba para avanzar, y otras representa obstáculos que no se habían pensado previamente, pero la vida misma es así, avanzamos en nuestro camino haciendo lo mejor que podemos. La suerte a veces nos acompaña y otras veces no, pero hay que seguir enfrentando con decisión lo que el destino nos ponga en el camino. Es la manera de alcanzar los sueños.