Cinco cosas que no sabías sobre el ananá

El ananá, también conocido como piña, es una fruta tropical originaria de Sudamérica que tiene una serie de curiosidades que quizás no conocías. Aquí te presentamos cinco cosas que seguramente te sorprenderán:

El ananá es una fruta compuesta: A diferencia de la mayoría de las frutas, el ananá en realidad es una fruta compuesta formada por la unión de múltiples frutos individuales que crecen juntos en una única estructura. Estos frutos individuales son conocidos como «bayas» y se fusionan para formar la deliciosa y jugosa piña que todos conocemos.

Puede ayudarte a digerir mejor las proteínas: El ananá contiene una enzima llamada bromelina que ayuda a descomponer las proteínas en el estómago, facilitando así su digestión. Esta enzima también tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a aliviar la hinchazón y la inflamación en el cuerpo.

El ananá es rico en vitamina C: Aunque no lo creas, el ananá es una excelente fuente de vitamina C, un antioxidante que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud de la piel y combatir los radicales libres en el cuerpo. Una taza de ananá fresco proporciona más del 100% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C.

El ananá puede ayudarte a perder peso: La piña es baja en calorías y rica en fibra, lo que la convierte en un excelente alimento para incluir en dietas de pérdida de peso. Además, su contenido de agua y su sabor dulce y refrescante la hacen una opción perfecta para calmar la ansiedad por los bocadillos.