Tarot del Colibrí para el 5 de junio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Cinco de copas:

Arrepentimiento. Tristeza. Culpa.

Carta 2 - Dos de espadas:

Decisión. Poca claridad. Elección racional.

Carta 3 - Sota de espadas:

Nuevos comienzos. Energía. Determinación. Racionalidad

Mensaje final:

Momento de hacer una elección entre dos opciones. Aunque no se tenga total claridad es preciso tomar una decisión escuchando el propio interior y siguiendo lo que la razón indica. Tal vez exista arrepentimiento y culpa por comportamientos del pasado que provocaron heridas emocionales en otra u otras personas con las que había afectos sinceros. Está persona quizás sienta que arruinó todo y perdió a alguien muy valioso. Lo que no se está viendo es que no todo está perdido, no todas las copas se han derramado, detrás de la figura del cinco de copas, quedan dos en pie, lo que abre una esperanza de poder recomponer las cosas, de reparar el error. Lo que el tarot dice es que el arrepentimiento verdadero no es quedarse llorando sobre la leche derramada, no tiene que ver con la autoflagelación, sino con tomar la firme decisión de hacer aquello que se deba hacer para reparar lo que se hizo mal, llevar adelante una acción enérgica e inteligente con el propósito de comenzar de nuevo, de darse y dar una nueva oportunidad para hacer las cosas bien esta vez.