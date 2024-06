Cinco cosas que no sabías sobre el pimiento

El pimiento, también conocido como morrón, es una hortaliza muy utilizada en la cocina de todo el mundo. Sin embargo, existen algunas curiosidades sobre este vegetal. Aquí te presentamos cinco cosas que seguramente no sabías sobre el pimiento:

Gran fuente de vitamina C: El pimiento es una excelente fuente de vitamina C, incluso más que las naranjas. Una sola porción de pimiento rojo contiene más del doble de la cantidad diaria recomendada de vitamina C. Esta vitamina es fundamental para fortalecer el sistema inmunológico y combatir enfermedades.

Variedad de colores: Aunque comúnmente asociamos el pimiento con el color verde, en realidad existen diferentes variedades que pueden ser rojas, amarillas, naranjas e incluso moradas. Cada color tiene un sabor ligeramente diferente y aporta distintos nutrientes a nuestro organismo.

Origen en América: Aunque el pimiento es un ingrediente clave en la gastronomía mediterránea, su origen se remonta a América, donde era utilizado por las antiguas civilizaciones como los aztecas y los mayas. Fue llevado a Europa por los conquistadores españoles y portugueses en el siglo XVI.

Bajo en calorías: El pimiento es un alimento muy bajo en calorías, lo que lo convierte en una excelente opción para incluir en dietas de pérdida de peso. Además, es una fuente rica en fibra y antioxidantes, lo que lo hace ideal para mantener una buena salud digestiva.