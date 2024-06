Tarot del Colibrí para el 8 de junio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

El lugar central de la tirada lo ocupa la carta de la fragilidad. Está carta habla de nuestra propia vulnerabilidad como simples mortales. A veces ponemos el eje de nuestras vidas sólo en cosas materiales o tenemos ambiciones desmedidas. Poseer cada vez más cosas materiales nos hace sentir poderosos y hasta arrogantes. Otras veces, construimos relaciones superficiales con los demás, relaciones sin bases sólidas e inconsistentes. Lo que no tiene cimientos o fuertes raíces se destruye fácilmente, aún cuando pongamos toda nuestra resistencia para que eso no ocurra, llega el día del desmoronamiento y todo se cae. Seguramente tuvimos señales previas que la destrucción podía llegar, o lo intuimos, pero no hicimos caso y seguimos apilando ladrillos en el aire hasta que llega el día en que ese mundo ficticio se desmorona. La parte buena de esto es que a todo final sucede un nuevo comienzo. Se destruye lo que ya no nos aporta nada y se abren nuevas posibilidades de construir sobre bases sólidas y fuertes, cosas nuevas. Hay un aprendizaje que se debe incorporar para no repetir errores. Habrá decisiones que tomar con racionalidad y al final se verá que lo que sucedió nos ayudó a caminar por un camino más seguro, que si somos consecuentes y constantes nos llevará a cumplir todas nuestras metas y a triunfar.