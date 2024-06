¿Qué es el orbiting y cómo detectar si eres víctima de ello?

Antes de explicar el fenómeno del orbiting, debemos tomar en cuenta que se relaciona con las conocidas redes sociales. Hoy en día la conexión instantánea nos ofrece la oportunidad de interactuar con cualquier persona, en cualquier hora, día y lugar. Si bien trajo estos beneficios, para la psicología generó varios problemas que afectan la salud mental y el estado de ánimo a nivel general.

De acuerdo con la psicología, el orbiting es un fenómeno reciente que consiste en que una persona deja de interactuar con otra en la vida real, sea un amigo, familiar o pareja. Sin embargo, en este proceso de alejamiento, aquel que lo padece se mantiene conectado a través de sus redes sociales y esto dificulta la posibilidad de cerrar ese vínculo especial. Similar al ghosting, debido a sus efectos negativos en la salud mental, este asunto plantea una separación inusual a nivel afectivo.

Traducido al español, el término orbiting se refiere a la misma interacción que existe entre el sol y la tierra, al igual que en las relaciones humanas. En ese sentido, con respecto a ciertas acciones que señalan este comportamiento, como dejar un like de vez en cuando o no responder un mensaje por mucho tiempo, representan un fenómeno que la psicología considera como un acto de presencia y ausencia que afecta la salud mental de quien lo inicia. Reconocerlo es fácil, aunque lo recomendable es no mantener a medias esta forma de interacción, ya que genera malestares como la depresión o ansiedad.