Tarot del Colibrí para el 9 de junio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Cinco de espadas:

Peleas. Conflictos. Tensiones. Falsa victoria.

Carta 2 - Cuatro de oros:

Materialismo. Excesiva preocupación por la economía. No querer soltar.

Carta 3 - Dos de oros:

Dualidad. Ambivalencia. Pérdida del equilibrio.

Mensaje final:

Excesiva preocupación por lo material. Está preocupación no parece estar del todo justificada, si se observa la carta central, se notará que la persona que se aferra con fuerza al dinero lleva buenas ropas y hasta una corona de oro sobre su cabeza, claramente no se trata de alguien pobre o con carencias, más bien es alguien poco generoso/a. Su vida pasa por el dinero y hará lo que sea para obtenerlo, si tiene que pelearse con familiares o amistades por él, lo hará. Lo que no está viendo está persona es que este comportamiento le está provocando un gran desequilibrio en su vida. Corre el riesgo de alejar de sí a personas valiosas, de quedarse sólo/ a, e incluso inmovilizado/a, atado/a a sus posesiones y sin libertad para moverse. En este mundo los bienes materiales nos dan la posibilidad de tener una buena calidad de vida y eso está muy bueno. Son un medio para una vida mejor, pero cuando se convierten en lo único que importa nos volvemos esclavos de ellos y en vez de disfrutar de su abundancia con los seres que amamos, nos volvemos avaros y solitarios. No hay que olvidar que un día partiremos y solo nos podremos llevar los tesoros del alma donde no habrá lugar para las monedas, si para los momentos lindos que hemos compartido con los demás, si para los gestos buenos y para el amor que dimos y recibimos.