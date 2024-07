Tarot del Colibrí para el 10 de julio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Las cartas hablan de una persona que alcanza un gran éxito profesional debido a sus capacidades, habilidades y conocimientos. Se trata de una persona que posee creatividad y es muy original en lo que hace. Es alguien que resuelve sus problemas utilizando su ingenio e inteligencia. El tarot dice que tendrá un gran logro que lo hará crecer profesional y económicamente. Ahora bien, no hay rosas sin espinas y esta persona debe estar preparada para recibir ciertas agresiones y situaciones conflictivas que pueden manifestarse a raíz de la envidia que su éxito puede provocar en algunas personas, incluso de su propio entorno. Puede que se produzcan peleas, discusiones y agresiones, que claro está, pueden causar amargura y malas experiencias. De esto se aprende que no todos los que se dicen amigos lo son en realidad y que no todos se alegran con nuestros logros. Es importante alejarse, tomar distancia de esa gente y no dejarse llevar por el enojo y la violencia. No perder el norte y concentrarse en cuidar y sostener los logros con trabajo e inteligencia. No hay que desperdiciar tiempo y energía en peleas infructuosas. Hay mucho trabajo por delante y en ello hay que concentrarse. Ladran Sancho, señal que cabalgamos.