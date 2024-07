Cómo alargar la vida útil de la batería en celulares y otros dispositivos electrónicos

En los últimos años, los celulares, tablets, notebooks y otros dispositivos tecnológicos se han vuelto indispensables para las personas. Sin embargo, debido al uso constante o al deterioro, las baterías pueden calentarse durante su funcionamiento, lo que puede provocar sobrecalentamientos e incluso explosiones.

El sitio Infotechnology ha proporcionado una serie de consejos para cuidar estos dispositivos, especialmente sus baterías, y prolongar su vida útil. Aunque los problemas causados por el sobrecalentamiento pueden pasar desapercibidos al principio, con el tiempo pueden surgir fallas graves, como que la batería deje de funcionar correctamente, se dañe y su duración disminuya significativamente.

Por ello, es importante tener en cuenta ciertos aspectos para evitar daños en las baterías y en las funciones de los dispositivos electrónicos. Una forma de cuidar el celular es identificar qué aplicaciones consumen más energía. En los celulares Android, existe la opción de "Uso de la batería" que muestra detalles del consumo desde la última carga. Para acceder a esta información, sigue estos pasos:

Ir a Configuración. Tocar la opción Acerca del dispositivo. Elegir la opción Batería o Uso de la batería.

Una vez ahí, es conveniente desinstalar o desactivar las aplicaciones que no se usan pero que siguen consumiendo batería. Las aplicaciones consumen datos y energía para actualizarse, además de enviar notificaciones y agregar información constantemente, lo que hace que el teléfono parpadee y vibre todo el día. Por eso, se recomienda eliminar o desinstalar las apps que no se utilizan.

Asimismo, es útil desactivar las apps nativas que no se estén usando en el momento, como la geolocalización, Bluetooth, etc. Otro truco para mejorar el rendimiento y la vida útil de la batería es reiniciar el dispositivo. Esto funciona en cualquier dispositivo con un sistema operativo compatible (sean celulares, tablets, etc.). El reinicio cierra las aplicaciones abiertas, actualiza el sistema del teléfono y soluciona problemas de memoria, lo que ayuda a aumentar la duración de la batería.

También es muy sencillo controlar el nivel de brillo de las pantallas. Los celulares suelen gastar mucha batería cuando el brillo de la pantalla está alto, por lo que mantenerlo bajo prolonga la vida y la salud de la batería.

Otro problema común es el uso de cargadores no oficiales. Si se utiliza un cargador con una potencia de salida inferior a la requerida por el celular, se genera una exigencia que puede traducirse en un calentamiento excesivo.