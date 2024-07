Tarot del Colibrí para el 12 de julio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Reina de bastos:

Una persona de mucho carácter. Práctica. Dominante. Estratégica. Autoridad que puede ser a veces autoritarismo.

Carta 2 - Diez de bastos:

Exceso de cargas y responsabilidades. Cansancio. Agotamiento

Carta 3 - Rey de copas:

Equilibrio y control emocional. Capacidad de amar. Bondad. Generosidad.

Mensaje final:

Las cartas hablan de una pareja que puede ser en un sentido romántico o bien una sociedad comercial por ejemplo. Una de esas personas lleva la voz cantante porque tiene una fuerte personalidad que termina imponiendo su visión o sus deseos a la otra persona. La reina de bastos una vez que ha decidido sobre algo no retrocede, va por lo que quiere cueste lo que cueste. El rey de copas si bien tiene poder y sabe ejercerlo, lo hace de una manera muy equilibrada porque domina y controla sus emociones y tratará de conciliar para llegar a un acuerdo. Es alguien muy bondadoso que intentará no dañar a nadie con sus decisiones. Da la sensación que está pareja está agotada. Existe un cansancio extremo, casi imposible de sobrellevar y no hay comunicación entre ellos. El rey prácticamente le da la espalda a la reina, mirando hacia el futuro, es como si estuviera contemplando la posibilidad de entregar la copa de amor que sostiene en una de sus manos a otra persona o a una causa externa a la relación. Así están las cosas por el momento pero los bastos indican acción, lo que hace suponer que pronto se tomarán decisiones importantes, para retomar la comunicación, o para tomar caminos separados.