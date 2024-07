Consulta todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Es un buen día para comenzar a recordar, pero también para acciones sobre el futuro, no puedes siempre estar pendiente de lo que pasó antes, tienes que tomar acciones sobre lo que quieres que suceda para ti y los tuyos más adelante.. CIFRAS SOLARES: 21.453

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

No debes siempre pensar que las personas que están en tu mundo te tienen que tender una mano por obligación, esto es algo que nace desde el corazón y no tiene que ver con una demanda propiamente tal, deja que ellos decidan si te dan una mano o no, no lo fuerces.CIFRAS SOLARES: 2-400

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Es probable que enfrentes algo de insomnio por las noches y esto te está haciendo despertar un poco mal, sigue las indicaciones que te han dado para poder conciliar el sueño.. CIFRAS SOLARES: 28.834

CANCER (Junio22-Julio22)

Es probable que una parte de esos objetos se vaya directo a la basura o a obras de caridad, pero aquellos que nunca les diste uso y necesites sacar para hacer espacio, podrías hacer buen dinero con ello.. CIFRAS SOLARES: 18.323

LEO (Julio 23-Ago. 22)

No es momento de estar pensando en hacer todo el tiempo decisiones sencillas, a veces tienes que tomar el camino complicado para poder aprender más a cómo manejarte en el mundo en el que vivimos, solo así aprenderás a pararte.CIFRAS SOLARES: 38.590

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Si alguien te llega con un comentario sobre la persona que estás viendo en este momento tienes que siempre comprobar esto por ti mismo, no es bueno que siempre estés pensando en ello mientras estés a su lado, pero si tienes la posibilidad de preguntarle directamente sin cometer una indiscreción, hazlo. CIFRAS SOLARES: 70-566

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Recuerda que nadie es perfecto y todos tenemos errores pasados que nos afectan hasta el día de hoy, no le des tanta importancia a los rumores de los demás si es que alguien te ha dicho algo de la persona que ves ahora.CIFRAS SOLARES: 65.656

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Recuerda siempre que es de suma importancia que recuerdes que las cosas que haces afectan a otros, el día de hoy te darás cuenta que no solo tú está pendiente de lo que decides en la vida, sino también las personas que te rodean.CIFRAS SOLARES:28.432

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Si estás comprometido, la pareja te hará unas exigencias que quizás te sean difíciles de cumplir por el escaso tiempo que tienes entre el trabajo y tus otras obligaciones, trata de compensarle tomando un tiempo cada noche para conversar sobre su día y para estar juntos.CIFRAS SOLARES:10.979

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

El amor necesita atención, por lo que si estás saliendo con alguien, no dudes en llamar a esa persona y concertar una cita, si no puedes reunirte el día de hoy, no temas el proponer otro día, acomódate a su horario. CIFRAS SOLARES:17.543

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

No es bueno que siempre estés dando tu brazo a torcer en las labores, siempre debes cuidar tu puesto de trabajo, pero no te dejes pasar a llevar en tus ideas y en lo que quieres conseguir con lo que estás haciendo. CIFRAS SOLARES:02.209

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Estás en un momento muy bueno para pasar a ser una persona muy importante en tu empresa y te estás dando cuenta de ello, no esperes que todas las cosas cambien de la noche a la mañana, pero debes ser gestor del cambio que estás experimentando en tu vida.CIFRAS SOLARES:38.635