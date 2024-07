Tarot del Colibrí para el 15 de julio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - El sol:

Claridad. Alegría. Calidez. Pureza. Abundancia.

Carta 2 - As de copas:

Inicios. Amor desbordante. Protección. Felicidad.

Carta 3 - El carro:

Movimiento. Triunfo. Rapidez. Fuerza. Determinación.

Mensaje final:

Bellísimas cartas. Los augurios son inmejorables. El amor ocupa el lugar central con el as de copas. Cuando se habla de amor no sólo se hace referencia al amor romántico, puede significar también el amor en cualquiera de sus manifestaciones, significar la capacidad humana de amar profundamente a un hijo, a una hija, a los padres, a las amistades, a un proyecto, a una tarea, etc. Lo que si dice el tarot que hay un comienzo con alguien o algo basado en un amor verdadero, sincero y bendecido por Dios. Y como si fuera poco con el As de copas, al lado y como primera carta está el sol, una de las mejores del tarot que anuncia plenitud, amor, luz, vida, alegría, pureza. Por último el carro completa esta maravillosa historia porque es una carta de triunfo, de fuerza, de determinación para vencer cualquier obstáculo que se interponga en el camino de la felicidad, con el agregado de que todo ya está en movimiento y llegará en menos que canta un gallo.