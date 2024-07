Tarot del Colibrí para el 18 de julio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - As de copas:

Amor. Bondad. Protección. Inicios.

Carta 2 - Dos de oros:

Dudas. Desequilibrio. Dualidad.

Carta 3 - Diez de bastos:

Sobre exigencia. Carga. Cansancio extremo. Agotamiento.

Mensaje final:

La inseguridad y las dudas, el no saber qué hacer o qué camino tomar frente a dos opciones, está provocando un desequilibrio importante, en donde la persona tiene la sensación de no poder hacer pie y pararse con firmeza para tomar una decisión que aparentemente tiene que ver con el amor, con ofrecer su corazón a alguien para iniciar una relación. La indecisión se está transformando en una carga insoportable y hay un gran agotamiento. Puede que existan también muchas responsabilidades que obstaculizan la toma de decisiones porque no se pueden o no se quieren soltar esas cargas y se continúa con ellas a cuesta aún cuando no se pueda más. En algún momento habrá que elegir y retomar el propio equilibrio, la paz y la armonía, pero para eso hay que soltar, de nada sirve el auto sacrificio, la vida es una constante elección desde la propia libertad y si el objetivo es un amor pleno, verdadero y protegido por Dios el miedo y las dudas deberían dejarse de lado para ir al encuentro de ese amor que traerá alivio, paz y felicidad.