Tarot del Colibrí para el 22 de julio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Tres de oros:

Trabajo en equipo. Objetivo común. Diversidad enriquecedora.

Carta 2 - Reina de espadas:

Claridad mental. Poder. Autonomía. Independencia. Solidaridad. Autoestima

Carta 3 - Seis de copas:

El pasado. Nostalgia. Inocencia. Emociones. Bondad.

Mensaje final:

Las cartas hablan de una persona con madurez y experiencia de vida. Se trata de alguien muy independiente e inteligente. Esta persona ha lidiado con obstáculos, dificultades, e incluso con heridas que otras personas le provocaron. De todas esas vivencias ha obtenido experiencia y grandes aprendizajes. Quizás se haya transformado en alguien más racional y menos emocional porque ha aprendido a cuidarse y a cuidar su territorio. No obstante, es honesta y solidaria con los demás, siempre y cuando exista respeto hacia su persona, porque no está dispuesta a permitir que nadie se meta en sus proyectos, en su trabajo, en lo que está construyendo o construyó con personas afines a ella. Defenderá a capa y espada lo que considera suyo y su independencia. Lo que en el pasado la dañó, tal vez por pensar en los demás más que en ella misma, o por su gran sensibilidad, ahora no podrá traspasar los límites que ha decidido poner con inteligencia y en base a una poderosa racionalidad.