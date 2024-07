Tarot del Colibrí para el 25 de julio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Las cartas hablan hoy de la importancia de tomar decisiones basadas en la reflexión y el análisis. Para poder encontrar las soluciones a los problemas hay que tomarse un tiempo a solas con uno mismo, o una misma, para meditar y pensar sin distracciones externas a fin de tener claridad sobre la situación en cuestión y actuar luego de la mejor manera, aunque no siempre se puede solo/a porque la solución requiere de ciertos conocimientos y experiencias que no se tienen. Dice el tarot que es el momento de buscar el asesoramiento de una persona avezada en el tema que nos preocupa, es decir, pedir consejo a un/ a profesional. Entonces, primero está la reflexión personal, luego, si esta no es suficiente habrá que pedir asesoramiento a un profesional y por último ya con el conocimiento adecuado, la persona será capaz de superar los obstáculos con creatividad encontrando soluciones innovadoras a sus problemas.