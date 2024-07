Un oasis verde en un frasco: plantas que viven fácilmente en agua

Existe una variedad de plantas que pueden prosperar sin tierra y vivir simplemente sumergidas en agua, no solo añaden belleza a nuestros espacios interiores, sino que también brindan una sensación de calma y serenidad a nuestros hogares.

Estas especies verdes pueden prosperar con cuidados sencillos en encantadores frascos y adornando nuestros rincones con un toque de naturaleza.

A continuación te mostramos algunas de las plantas más bonitas que crecen en el agua.

Lirio de la paz (Spathiphyllum spp.): Es una planta de interior popular y resistente que se adapta bien a ambientes con poca luz. Puedes cultivarla en agua o en tierra.

Pothos (Epipremnum aureum): También conocida como potus o pothos, es una planta de interior muy fácil de cuidar. Se puede cultivar en agua, donde sus raíces crecerán rápidamente.

Bambú de la suerte (Dracaena sanderiana): Es una planta de interior de crecimiento lento que se cultiva comúnmente en recipientes con agua y piedras.

Filodendro (Philodendron spp.): Estas plantas vienen en una variedad de especies y son populares en interiores. Muchas de ellas se pueden cultivar en agua.

Hiedra acuática (Cyperus alternifolius): Esta planta acuática es ideal para cultivar en recipientes con agua en el interior de la casa. Tiene una apariencia atractiva y un crecimiento exuberante.

Araña (Chlorophytum comosum): También conocida como planta cintas, la araña es otra opción popular para cultivar en agua en el interior.

Coleo (Plectranthus scutellarioides): El coleo es una planta colorida y vibrante que puede crecer en agua y agregar un toque de alegría a tu espacio.

Ventajas de las plantas que se cultivan en agua

1. Ocupan menos espacio que es resto ya que se desarrollan de forma más lenta. Si vives en pisos pequeños, pueden ser una gran opción para disfrutar de una colección de plantas en miniatura. Es una forma original de crear un rincón al más puro estilo Urban Jungle.

2. No necesitan tantos cuidados como las plantadas en tierra por lo que, en épocas en los que no estamos tanto en casa, como pueden ser las vacaciones, se mantendrán intactas. Además, no sufren de tantas plagas y enfermedades ya que muchas de ellas surgen en la propia tierra.

3. Son muy recomendadas para las "personas mataplantas" ya que, al no tener que preocuparse por el riego, se evita que las encharquen.

Cómo cultivar plantas en agua

Antes de mostrarte en nombre de las plantas que puedes tener en el agua, te contamos dos formas en las que puedes hacerlo.

Mediante división de mata

Una vez hayas dividido la mata de tu planta, lava lo mejor posible las raíces. Hazlo las veces que necesites hasta que estén prácticamente libres de tierra. Si no, el agua se ensuciará.

Mediante esquejes

Hazlo cortando por debajo de la zona del tallo desde donde nacen las hojas e introduce los esquejes procurando que los nudos queden tapados por el agua. Con el tiempo, irán desarrollando las raíces.

Errores a evitar en el hidrocultivo de plantas