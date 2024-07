Consulta todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

CIFRAS SOLARES: 99-698. Armonía en la pareja. Gratos momentos en el hogar. Comenzarás una nueva actividad que te brindará adelantos y progresos materiales. Haz ejercicio, hoy más que nunca.

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

CIFRAS SOLARES: 20-718. No postergues proyectos materiales. Este momento es ideal. No albergues dudas sobre tu pareja, ten certeza de que no te equivocas. Cuide tu cabeza de golpes por distracciones.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

CIFRAS SOLARES: 58-655. Afortunada etapa para los negocios. Suerte a su favor. En el amor se esperan cambios muy positivos, siempre y cuando escuche a tu pareja y trate de cambiar de actitud.

CANCER (Junio22-Julio22)

CIFRAS SOLARES: 20-449. Analiza nuevas propuestas de trabajo. Suspende cualquier inversión. Te reconciliarás con tu pareja. No será fácil, pero tu empeño y perseverancia triunfarán ante los obstáculos.

LEO (Julio 23-Ago. 22)

CIFRAS SOLARES: 64-621. Vivencias felices en tu cuarto. Inestabilidad financiera y económica. Se concretan acuerdos familiares luego de un largo período de distanciamiento, la felicidad vuelve a reinar.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

CIFRAS SOLARES: 62-982. Posibles disgustos por un gasto o inversión que tu no apruebas. Mucho fuego, atracción personal un poco acre pero fascinante. Mucha calma. Tendrás éxitos asegurados.

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

CIFRAS SOLARES: 39-385. Durante el transcurso de esta jornada observarás perspectivas de cambios si deseas comenzar una nueva fase de tu vida conyugal. Podrás vencer barreras. Hallarás soluciones felices.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

CIFRAS SOLARES: 60-172. Trata de buscar el amor, la armonía y la felicidad, dentro de este ciclo tan maravilloso para los sentimientos. Para el matrimonio se inicia un ciclo positivo de grandes perspectivas.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

CIFRAS SOLARES: 27-951. Viajes, aventuras, salidas contactos con el mundo del arte. Mejora económica. Cuidado con la insatisfacción. Si logras superar estos momentos te sentirás reconfortado.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

CIFRAS SOLARES: 98-835. Planifica tu futuro. Buen momento para probar fortuna. No te entregues con exceso a las tareas cotidianas, esto irá en contra del desarrollo de la convivencia sentimental.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

CIFRAS SOLARES: 97-471. No te deprimas por tonterías. Tendrás que consultar a una persona experimentada antes de realizar una compra importante. Se ha de sentir feliz con la persona amada.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

CIFRAS SOLARES: 93-568. Labores iniciadas serán apreciadas y ello aportará estupendos beneficios. Gastos y actitudes de tu pareja te reconfortarán espiritualmente. Aprecian tu capacidad.