Tarot del Colibrí para el 27 de julio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Tres de copas:

Festejos. Celebración con amistades y/ o familiares. Alegría compartida.

Carta 2 - Paje de espadas:

Idea inicial. Iluminación. Pensamiento. Determinación. Energía.

Carta 3 - Seis de oros:

Compartir. Caridad. Dar. Equilibrio.

Mensaje final:

Las cartas muestran la importancia de contar con buenas amistades y compañeros. Las grandes ideas fructifican mejor cuando somos capaces de compartirlas, de apoyarnos en esas personas que amamos y nos aman. A veces toca luchar o enfrentar ciertas adversidades que la vida nos pone por delante y sentir que no se está solo/a nos sostiene y nos da fuerza. Otras veces celebramos con esas personas los logros, y qué mejor que eso. El tarot enseña hoy que tanto en los buenos tiempos, como en los malos o no tan buenos no hay que olvidar compartir con los demás. El dar y el recibir de manera equilibrada debería ser el modo más justo de conducirnos por la vida.