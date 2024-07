¿Por qué a los gatos les gusta tanto esconderse en las cajas?

Ver a un gato acurrucado en una simple caja de cartón, mientras ignora una cama mullida y cómoda, es una escena que ha intrigado a los dueños de gatos durante generaciones. ¿Por qué estos felinos, a menudo considerados exigentes, sienten una predilección tan marcada por las cajas? La respuesta a esta pregunta nos lleva a explorar los instintos más profundos de nuestros amigos felinos.

Los gatos son descendientes de felinos salvajes que habitaban cuevas y madrigueras. Estas estructuras proporcionaban un refugio seguro y cálido, donde podían descansar, esconderse de los depredadores y acechar a sus presas. Las cajas, con sus paredes y techo, recrean esa sensación de seguridad y protección que los gatos buscan de manera innata.

Noticias Relacionadas Por qué los gatos se lamen todo el tiempo

¿Por qué a los gatos les gustan las cajas?

No le gusta su cama

La escena es típica: acabas de comprar una cama nueva para tu gato, o un juguete, y este prefiere utilizar la caja en la que vino el artículo y no el artículo en sí. En ocasiones esto suele ser frustrante para los dueños, que han elegido cuidadosamente un regalo para su gato.

En casos como estos, no te desanimes: tu gato te agradece que le hayas traído a casa una caja tan perfecta solo para él. Esto no significa que no aprecie las otras cosas que has conseguido para él, ni mucho menos que sea desagradecido. La caja, a pesar de su sencillez, reúne una serie de atractivos irresistibles que pueden ser difíciles de adivinar para un humano.

Algunos de los motivos por los que tu gato no quiere estar en su cama y prefiere meterse en una caja es porque no le resulta cómoda o porque es de un tamaño más pequeño. También puede ser que la ubicación que has escogido no le gusta o que todavía no se haya familiarizado con el olor.

Instinto de supervivencia

Aunque dentro de las casas y apartamentos es muy poco probable que los gatos se encuentren con algo que quiera dañarlos, persiste en ellos el instinto de mantenerse a salvo de los depredadores, que es el mismo que los lleva muchas veces a preferir sitios altos a la hora de dormir. Recuerda que pasan gran parte del día durmiendo, así que para estar tranquilos deben encontrar un lugar que les brinde la sensación de seguridad. E aquí la razón por que a los gatos les gustan las cajas.

Para tu gato es como un cueva en la que puede sentirse a salvo de cualquier peligro, además de permitirle aislarse del mundo exterior y convertirse en un espacio solo para él, en el cual puede estar tranquilo y disfrutar de la soledad.

Caza

Tal vez tu gato te parece un pequeño y tierno animalito, con su pelaje brillante, sus graciosos bigotes y las adorables almohadillas de sus patas. Sin embargo, debes recordar que en un entorno salvaje el gato es un animal cazador, depredador natural de seres más pequeños.

Desde la oscuridad de su caja/cueva, el gato siente que se encuentra al acecho de su próxima presa, preparado para sorprenderla en cualquier momento, sin importar que se trate de un juguete que tu mismo le muestres, una pierna humana o algún insecto que pase delante de su escondite. Cuando vemos a un gato dentro de una caja, realmente él está recordando su espíritu de cazador.

Temperatura

Otro de los motivos que explica que haya gatos en cajas de cartón es la temperatura que estas proporcionan. Seguramente habrás observado que tu gato adora echarse al sol, esconderse entre las sábanas o los cojines del sofá, e incluso dentro de los armarios. Esto ocurre porque su cuerpo necesita estar a un temperatura de unos 36 grados centígrados, por lo que busca los mejores sitios para mantenerse cálido y reconfortado.

Las cajas de cartón, por el material mismo del que están hechas, brindan un refugio abrigado y caliente para el animal, así que no es de extrañar que enloquezcan apenas ven una dentro de la casa.

Curiosidad

Es completamente cierto que los gatos son muy curiosos, cualquiera que tenga uno en casa lo habrá comprobado: siempre quieren oler, morder y meter la cabeza dentro o cerca de aquellas cosas que les parezcan novedosas e interesantes, así que si has comprado algo que viene envuelto en una caja querrá investigar de qué se trata.

No hay que olvidar, ni obviar, que la curiosidad es una forma en que los gatos mantienen su mente activa y se entretienen. La exploración de nuevos objetos, lugares y olores les proporciona una estimulación mental importante, lo que es esencial para su bienestar emocional y nos explica por qué los gatos aman las cajas de cartón.

Gusto por la caja

Otro de los motivos más obvios pero que muchas veces ignoramos y que explican por qué a los gatos les gustan las cajas es por la textura del material de la caja en sí. Resulta perfecta para que el gato pueda arañar y morder, cosa que seguro habrás notado que le encanta. Además, puede afilar sus garras y marcar su territorio con facilidad.

Escondite para sus juguetes

Esconder juguetes puede ser una forma para que los gatos practiquen habilidades de caza y sigan perfeccionando sus técnicas. Al ocultar el juguete, el gato puede luego "cazarlo" nuevamente, lo que le permite refinar sus movimientos y estrategias de caza. Se trata de un motivo por que los gatos les gustan las cajas menos frecuente ya que dependerá del carácter y la actitud del felino en sí.