Tarot del Colibrí para el 29 de julio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - As de oros:

Valiosa oportunidad. Nuevos comienzos. Semilla de algo que comienza a gestarse.

Carta 2 - Nueve de espadas:

Insomnio. Culpa. Arrepentimiento. Dolor.

Carta 3 - Seis de oros:

Dar y recibir. Caridad. Compartir.

Mensaje final:

Pareciera que alguien ha desaprovechado una gran oportunidad. Ha tenido en sus manos la decisión de optar por iniciar algo, por ejemplo un proyecto, o una relación muy buena de pareja, o tal vez un estudio, lo cierto es que no se ha elegido la mejor opción y la oportunidad se ha desperdiciado. Ahora la persona está muy arrepentida, con culpa y dolor. No puede dormir al recordar lo que ha hecho. Tal vez esta persona en su momento no se daba cuenta en forma cabal, de la importancia de algo que poseía y ahora ve lo que perdió. Siempre hay tiempo para recobrar el equilibrio y ser una mejor persona, hay que reparar lo roto, dando y recibiendo en su justa medida