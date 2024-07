Tarot del Colibrí para el 30 de julio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Nueve de bastos:

Luchas. Conflictos. Heridas. Cansancio.

Carta 2 - Diez de bastos:

Agotamiento. Cargas. Responsabilidades. Cansancio extremo.

Carta 3 - Reina de espadas:

Control férreo sobre lo emocional. Predominio racional. Inteligencia. Perspicacia. Límites claros.

Mensaje final:

Tantas luchas y conflictos han dejado marcas en el alma y la persona se siente muy cansada, al limite de sus fuerzas. Hay agotamiento, no obstante, esta persona no se rinde, no baja los brazos y con la poca energía que le queda seguirá peleando por sus sueños hasta el final. Sin embargo de este proceso saldrá cambiada, con mayores herramientas para enfrentar la vida. Ha aprendido a cuidar de sí misma y no se dejará dominar por sus emociones, ahora hará predominar su razón y su inteligencia por encima de los dictados de su corazón. La reina de espadas tiene emociones, por supuesto, pero se ha dado cuenta que debe controlarlas y no permitir que nadie traspase sus límites que son claros y justos y que tienen que ver con su autoestima y con el tener ahora el mando de su propia vida.