Horóscopo chino: cómo te irá en el amor durante el mes de Agosto

El horóscopo chino indica que a medida que los meses pasan las energías cósmicas cambian y afectan de manera única a cada uno de los signos.

Signo por signo

Rata:

Debes tener cuidado con la comunicación, ya que malentendidos podrían surgir en tus relaciones personales, así que es importante mantener la calma y la empatía para evitar conflictos innecesarios con tus seres queridos.

Toro:

Los eventos públicos traerán no sólo nuevos conocidos, sino también una importante reunión romántica. Puede que conozcas a tu alma gemela este mes, aunque no te ilusiones porque pueden levantarse heridas del pasado.

Tigre:

Afortunadamente, para resolver cualquier problema, no estarás solo ya que recibirás el apoyo de un ser querido o un amigo cercano. La necesidad de hacer frente a las dificultades juntos fortalecerá su relación.

Conejo:

En términos de construir relaciones armoniosas, tu potencial es bajo. El conflicto con los seres queridos es posible incluso en las ocasiones más insignificantes. Y después de una pelea, puedes sentirte derrotado o que no te portaste bien con los que quieres. Encuentra otra forma de aliviar las emociones negativas por ti mismo.

Dragón:

Alguien en tu familia puede necesitar ayuda, pero se avergonzará de pedirla. Procura llamar a tus seres queridos para recordarles que estás ahí para ellos y siempre les proporcionarás tu apoyo.

Serpiente:

Será un buen mes para aquellos que buscan una relación romántica. Simplemente tómate tu tiempo con una declaración de amor: date tiempo para asegurarte de que esta es realmente la persona indicada.

Caballo:

Las relaciones personales serán estables, aunque los Caballos solitarios no deben esperar una reunión romántica. Espera un poco, evita conocidos dudosos, muy pronto esta racha oscura en tu vida llegará a su fin.

Cabra:

Deben prestar atención a su salud física y emocional, la práctica de actividades relajantes y el autocuidado serán fundamentales para conseguir el amor propio.

Mono:

El mes de agosto será un período de crecimiento personal y espiritual para los monos, pues es un buen momento para dedicar tiempo a actividades que los inspiren y motiven.

Gallo:

Organiza el espacio y el tiempo a tu alrededor para que no pierdas de vista lo que es importante para ti, esto te aportará confianza. Sin embargo, la determinación excesiva puede ser malinterpretada por tu amante. No pierdas el contacto con tus seres queridos y no rechaces la ayuda.

Perro:

Tendrás mucho trabajo este mes. El lado positivo de esto es que poseerás un buen ingreso, no obstante tendrás menos tiempo para tu familia y seres queridos. Lo que puede llevar a peleas o incluso a una ruptura, así que trata de no perder el contacto con tus seres queridos.

Cerdo:

Tendrás más tiempo para la familia y los seres queridos, así que planea unas vacaciones interesantes o un viaje corto para fortalecer aún más tu relación.