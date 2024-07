Estas son las cosas que los gatos temen sin control

Los gatos, conocidos por su naturaleza curiosa y su aguda percepción, pueden asustarse fácilmente por una variedad de situaciones y objetos inesperados. Aunque cada gato es único y puede tener sus propios miedos, hay ciertas cosas que tienden a desencadenar temores comunes en estos felinos.

Cosas que los gatos más temen

Ruidos fuertes

Los sonidos fuertes, como truenos, petardos o el sonido de una aspiradora, pueden causar ansiedad en los gatos. Su audición sensible les hace reaccionar con sobresalto ante estos estímulos repentinos y estridentes.

Movimientos bruscos

Los movimientos rápidos e impredecibles pueden poner nerviosos a los gatos. Esto incluye gestos repentinos de las manos o de objetos cercanos que se muevan de forma inesperada.

Perros y otros animales

Aunque algunos gatos pueden llevarse bien con perros y otros animales, la presencia de desconocidos o de animales agresivos puede provocar temor en los gatos, especialmente si no tienen control sobre la situación.

Personas desconocidas

La llegada de visitas o de extraños a la casa puede resultar intimidante para los gatos, que son criaturas territoriales por naturaleza. La presencia de desconocidos puede hacer que se escondan o se vuelvan retraídos hasta que se sientan seguros.

Cambios en el entorno

Los cambios repentinos en el entorno, como mudanzas, la reorganización del mobiliario o la introducción de nuevos objetos, pueden generar estrés en los gatos. Les gusta la estabilidad y la previsibilidad en su entorno, por lo que los cambios repentinos pueden perturbar su sensación de seguridad.

Olores desconocidos

Los gatos confían mucho en su sentido del olfato, por lo que los olores desconocidos o fuertes pueden resultarles alarmantes. Esto incluye olores de productos de limpieza, perfumes o incluso alimentos nuevos e inusuales.

Las aspiradoras y los secadores

Estos dos objetos es normal que causen temor dentro del mundo gatuno. Son objetos que sin previo aviso pueden causar una gran cantidad de ruido y además succionar o expulsar aire. Como ya comentamos en otros artículos, los felinos no llevan nada bien los ruidos fuertes porque tienen mucha capacidad auditiva.

En el mundo de la naturaleza, extraña vez vas a encontrar un ruido como el de una aspiradora o un secador. Lo normal es tener un oído potente para escuchar todo tipo de animales que te puedan estar siguiendo y así esconderte o tener un buen oído para seguir a tu presa y cazarla.

Este tipo de sonidos constantes pueden dañar mucho a tu gato y causar incluso sordera por lo que se recomienda que cuando lo tengas que utilizar, pongas al gato en la habitación más lejana con la puerta cerrada, para que no sufra.

Los globos

Los globos son uno de los objetos que causa más temor a los gatos y es que, no pueden razonar lo que ven. Un objeto inmóvil en el cielo que se mantiene flotando. Lo primero que pensarán es que es una gran amenaza que viene a cazarlos.

Las tormentas

Las tormentas son otro de los focos que genera temor y estrés en los gatos. Esto es de las pocas cosas no generadas por el ser humano que puede asustar mucho a un felino. Al fin y al cabo, siguen el mismo principio que la aspiradora y el secador, pero peor si son tormentas fuertes.

Son ruidos muy potentes que salen de la «nada». El gato no puede predecirlo y piensa que es algo que puede atentar contra su integridad haciendo que se sienta atemorizado. Lo mejor es ponerlo en una habitación donde pueda estar lo más aislado posible del sonido y acompañarlo con nuestra presencia ya que le hará sentir mucho más seguro. Es bueno acariciarlo tranquilamente, pero siempre dejándole su espacio.

La mirada fija

Siempre hablamos del beso gatuno que es cuando miras a tu gato con relajación, parpadeas tranquilamente y desvías la mirada. Esta es la manera que tiene tu gato de decirte que se siente cómodo con tu presencia. Sin embargo, un ligero cambio tiene un resultado totalmente diferente.

Cuando mantienes la mirada a un gato le estás desafiando. Esto ocurre con muchos otros animales y es que cuando quieres desafiar su poder, has de mirarles directamente a los ojos. Es una manera de decirle no te tengo miedo y no te desvío la mirada.

Por lo tanto, conviene evitar esto con los gatos ya que se pueden sentir incómodos e intimidados. Es algo que realmente no queremos transmitirle a un gato ya que el vínculo que se establece no es de poder sino de amor.

Las sorpresas

Con esto nos referimos a cualquier tipo de sorpresa. Estas se suelen hacer mucho como «una broma», pero hay que reflexionar sobre esto porque los gatos no tienen la capacidad de diferencia algo real de lo que es una broma. Ellos lo están viviendo como algo que les puede matar, literalmente. Por ejemplo, si te escondes y los asustas con una máscara.

Lo primero que van a pensar es que eres un ser vivo desconocido que lo puede cazar. Hay que entender la gravedad de la situación ya que los pones bajo un estrés horrible. Si al menos ven tu cara, te pueden reconocer, pero olvídate de poner máscaras y no copies los vídeos que ves por Internet porque son gente que no se ha parado a reflexionar esto ni por un minuto.

Por lo tanto, no los sorprendas con objetos, poniéndote máscaras o con cualquier cosa que les haga pasar un mal rato porque solo les generas ansiedad y estrés de manera gratuita. No sacan nada bueno de la experiencia.

Los fuegos artificiales

Al igual que las aspiradoras, los secadores, la música alta y las tormentas, los fuegos artificiales causan temor en los felinos. En realidad, tienen el mismo efecto que una tormenta fuerte, pero la diferencia es que los fuegos artificiales podrían ser evitados mientras que las tormentas no.

Hay que hace los mismo, ponerlos en la habitación que esté mejor insonorizada y tratar de distraerlos y calmarlos.