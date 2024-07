Tarot del colibrí para el 5 de julio

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Cuatro de copas:

Apatía. Indiferencia. Depresión. Desaprovechar oportunidades sentimentales.

Carta 2 - As de bastos:

Inicios. Pasión. Fuerza. Acción.

Carta 3 - Caballero de copas:

Rapidez. Energía. Claridad mental. Impulsividad.

Mensaje final:

Alguien que en el pasado dejó pasar una gran oportunidad sentimental por estar buscando otras opciones o por mantener una actitud indiferente o apática, ahora se dirige a toda prisa en búsqueda de un nuevo comienzo con esa persona que le ofrecía un gran amor que en su momento no quiso, o no pudo tomar. Es alguien que va a realizar una acción poderosa para retomar la relación. Se mueve con mucha rapidez para lograr su objetivo de re comenzar y no habrá obstáculo que se interponga en el camino que pueda detenerlo/a.