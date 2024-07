¿Qué es el orbiting y cómo detectar si eres víctima de ello?

En la era de la hiperconexión, donde las redes sociales nos permiten estar a un clic de distancia de cualquier persona, surge un fenómeno que complica las dinámicas afectivas: el orbiting. Esta práctica, que se asemeja al "ghosting" pero con un toque más sutil, genera confusión y malestar en quienes la experimentan.

¿Qué es el orbiting?

El orbiting, término que proviene del inglés "orbitar", hace referencia a la conducta de una persona que, tras haber cortado la comunicación con otra en la vida real (sea amigo, familiar o pareja), mantiene una interacción superficial a través de las redes sociales.

¿Cómo funciona?

Imagina que has terminado una relación con alguien. Sin embargo, esa persona sigue dándole "me gusta" a tus publicaciones, ve tus historias e incluso te deja comentarios ocasionales. No hay un contacto directo, pero su presencia virtual te impide cerrar el ciclo y avanzar.

¿Por qué lo hacen?

Las razones detrás del orbiting son complejas y varían según el individuo. Algunos motivos comunes incluyen:

Mantener una opción abierta: El "orbitador" no quiere descartarte por completo, te mantiene en su radar por si acaso en el futuro surge la oportunidad de retomar la relación.

Necesidad de atención: Buscan alimentar su ego con las interacciones en redes sociales, aunque no haya un interés real en retomar la relación.

Miedo al conflicto: Evitan la confrontación directa y prefieren cortar la comunicación real, pero mantienen un mínimo contacto virtual para evitar el "bloqueo".

Inseguridad: Les resulta difícil superar la relación y el orbiting les permite sentir una falsa sensación de control o cercanía.

¿Cómo afecta a la salud mental?

El orbiting puede tener un impacto negativo en la salud mental de la persona "orbitada", generando:

Confusión e incertidumbre: La falta de claridad sobre las intenciones del "orbitador" crea confusión y dificulta el proceso de seguir adelante.

Ansiedad y angustia: La interacción intermitente genera un estado de alerta constante, a la espera de un mensaje o "me gusta" que no llega.

Depresión: La sensación de estar "atada" a una relación pasada puede generar tristeza, apatía y baja autoestima.

Dificultad para cerrar el ciclo: El orbiting impide que la persona "orbitada" pueda sanar emocionalmente y avanzar hacia nuevas relaciones.

¿Qué hacer si te están haciendo orbiting?

Si te encuentras en esta situación, lo mejor es tomar medidas para proteger tu salud mental:

Establece límites: Limita tu interacción en redes sociales con la persona que te está haciendo orbiting. Silencia sus publicaciones o deja de seguirla.

Comunícate con claridad: Si te sientes cómodo/a, expresa a la persona que su comportamiento te está afectando y que necesitas distancia.

Busca apoyo: Rodéate de amigos, familiares o un terapeuta que te puedan ayudar a sobrellevar la situación y avanzar emocionalmente.

Prioriza tu bienestar: Recuerda que tu salud mental es lo más importante. No permitas que el orbiting te controle o te afecte negativamente.

El orbiting es un fenómeno complejo que refleja las dificultades que podemos tener para manejar las relaciones en la era digital. Si te encuentras en esta situación, recuerda que no estás solo/a y que hay medidas que puedes tomar para proteger tu bienestar emocional. Prioriza tu salud mental y establece límites claros para evitar que el orbiting te siga afectando.